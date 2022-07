Finisce il turno, accetta il passaggio dal collega e muore a soli 21 anni

Non ce l'ha fatta Greta Curti, barista di 21 anni, rimasta coinvolta in un drammatico incidente automobilistico ad Appiano Gentile, in provincia di Como, nella notte tra sabato e domenica. La ragazza, sopravvissuta all'impatto violento del van contro un muro, è morta poco dopo il tasporto in ospedale. La pocura di Como ha aperto un fascicolo d'indagine per accertare la dinamica dei fatti con l'ipotesi di reato per omicidio stradale.

L'incidente

Stando a quanto riferisce il sito d'informazione quicomo.it, l'incidente è avvenuto attorno alle ore 4 di domenica 24 luglio, due giorni fa. La ragazza, che lavorava come cameriera in un bar di Appiano Gentile, aveva appena finito il turno quando un collega si offerto di accompagnarla a casa. All'altezza di via Pedrosi, il van guidato dall'uomo - un 38enne di Rozzano - ha sbandato finendo per impattare contro un muro. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato i due feriti nel vicino ospedale "Sant'Anna". La ragazza è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d'emergenza ma, purtroppo, non è sopravvissuta. Il collega, per fortuna, ha riportato solo qualche lesione di lieve entità e alcune contusioni.

Le indagini