Locatelli impone il silenzio al Cts: "Parla solo Brusaferro"

Il Comitato tecnico scientifico è in silenzio stampa. Lo rivela il quotidiano Il Tempo secondo cui Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, avrebbe chiesto ai suoi colleghi di porre fine alla fuga di notizie.

Dal verbale della seduta del 21 giugno scorso risulta che Locatelli, prendendo la parola per primo, abbia detto: "Nel corso settimana appena passata le sollecitazioni degli organi di stampa su questioni particolarmente sensibili per l'opinione pubblica hanno nuovamente trovato riscontro in dichiarazioni rese - o attribuite a componenti del Cts che non appaiono essere in linea con quanto era stato convenuto all'interno del Comitato o appropriate per il mantenimento di un'adeguata reputazione dell'organo, nell'interesse del buon andamento dei suoi lavori e anche per evitare d'ingenerare confusione nella popolazione con informazioni contraddittorie o, comunque, poco allineate su argomenti di essenziale rilevanza". Una vera e propria tirata d'orecchie, avvenuta proprio nei giorni in cui si era deciso di raccomandare nuovamente la somministrazione di AstraZeneca per gli over 60 e di introdurre la vaccinazione eterologa per coloro che avevano già ricevuto la prima dose del siero anglo-svedese.