Schiaffo Ue ad AstraZeneca: "Contratto non rinnovato"

Semaforo rosso per AstraZeneca. L'Unione europea ha deciso di non rinnovare l'ordine di vaccini anti Covid all'azienda anglosvedese, contro cui, nelle scorse settimane, è stata avviata una causa legale per inadempienza del contratto.

Contratto non rinnovato

La notizia è stata confermata dal commissario europeo al Mercato Interno, Thierry Breton, all'emittente francese France Inter. " Noi non abbiamo rinnovato l'ordine dopo giugno. Vedremo che succede ", si è limitato a spiegare Breton. Ricordiamo che l'attuale contratto stipulato tra AstraZeneca e Ue andrà in scadenza alla fine di giugno. Senza una nuova fumata bianca, l'Europa smetterà di puntare sulle dosi del vaccino AZ1222.

La sensazione, tuttavia, è che l'Ue abbia già scelto quale strada percorrere. Ossia, quella che porta dritta ad altre case farmaceutiche. " Abbiamo iniziato con Pfizer a lavorare con la seconda fase per i vaccini di seconda generazione ", ha aggiunto Breton, confermando, di fatto, il sodalizio tra Bruxelles e la multinazionale americana. In ogni caso, il commissario non ha affatto criticato AstraZeneca, considerato, al contrario, " un vaccino molto buono e interessante ", soprattutto grazie alle sue caratteristiche logistiche.

La scelta di Bruxelles

L'annuncio di Breton è arrivato all'indomani di un'altra importante comunicazione. Appena 24 ore fa, infatti, Ursula con der Leyen ha alzato il sipario sul nuovo contratto stipulato tra Ue e Pfizer-BioNtech per 1.8 miliardi di dosi del vaccino. Tra l'altro, l'accordo con Pfizer è costruito in modo tale che l'intesa includa " la possibilità per gli Stati membri di donare o rivendere le dosi, in modo da poterle offrire per esempio anche ai nostri vicini ", ha aggiunto la presidente della Commissione Ue. " Sono felice di annunciare che la commissione Ue ha appena approvato un contratto per 900 milioni di dosi garantire con l'opzione per altri 900 milioni con Biontech.Pfizer per il 2021-2023. Seguiranno altri contratti e altre tecnologie per i vaccini ", ha quindi sintetizzato von der Leyen.