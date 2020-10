Furia di Bassetti contro la Berlinguer: "Parla solo Crisanti, non so perché mi avete invitato"

Fino a marzo di molti virologi che oggi sono diventati una presenza quasi familiare nelle nostre vite non conoscevamo nemmeno i nomi, figuriamoci i volti. L'esplosione della pandemia ha portato alla ribalta moltissimi dei professionisti che, con grande impegno e dedizione da tantissimi anni lavorano nell'ombra, nelle corse degli ospedali, dalle quali a inizio pandemia sono usciti per spiegarci come affrontarla al meglio. Matteo Bassetti, Andrea Crisanti, Ilaria Capua, Maria Rita Gismondo e Fabrizio Pregliasco sono solo alcuni dei tanti medici che in questi mesi sono apparsi in tv. Hanno rilasciato interviste e hanno speso il loro tempo sui social per tranquillizzare gli italiani ma, al tempo stesso, informare e tenere alta l'attenzione. Hanno discusso, spesso animatamente, per tenere il punto delle loro tesi e proprio ieri, Matteo Bassetti, ha avuto un diverbio televisivo con Bianca Berlinguer.

Gli scontri all'interno della comunità scientifica ci sono sempre stati e sempre ci saranno. In passato restavano nelle sale congressi, nelle aule universitarie o, al più si trasferivano nelle pubblicazioni, sottoforma di tesi e di confutazioni. Nulla che fosse di ampio dominio pubblico come, invece, accaduto da marzo in poi. Sono stati tanti gli scontri che hanno visto protagonisti i virologi, che agli occhi dell'opinione pubblica è come se fossero divisi in due grandi fazioni, come moderni Montecchi e Capuleti del coronavirus. Da un lato ci sono quelli che sostengono la linea della massima prudenza e che credono nell'arrivo di una seconda ondata di proporzioni simili alla prima. Dall'altro ci sono quelli che, per quanto sostengano che sia necessario tenere alta l'attenzione, a ora non ritengono così probabile il ritorno dirompente del coronavirus. A queste due fazioni appartengono Matteo Bassetti e Andrea Crisanti, entrambi ieri ospiti di Bianca Berlinguer a Cartabianca.