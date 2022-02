Arriva il gelo dalla Russia: cosa succede nel fine settimana e a San Valentino

La svolta meteo dopo l'ennesima lunga pausa di alta pressione è dietro l'angolo: nel fine settimana è in arrivo una colata di gelo dalla Russia che farà da apripista per una fase meteo molto più movimentata, fredda, piovosa e nevosa.

Cosa sta per cambiare

Le immagini del satellite mostrano un'Europa meridionale ancora sgombra da nubi ma grandi movimenti iniziano ad esserci sul Nord Europa: sarà da lì, dalla Russia, che tra sabato e domenica arriverà un'ondata di aria gelida con un calo termico molto vistoso al Nord e instabilità al Centro-Sud per i forti contrasti che si verranno a creare con l'aria più mite preesistente. Come dicono gli esperti, la neve potrebbe tornare a fare la sua comparsa a quote molto basse soprattutto sulle regioni del medio-alto versante adriatico vista la provenienza del gelo da Nord-est. Meteo asciutto, per il momento, sulle regioni tirreniche che saranno protette dall'Appennino.

Nel dettaglio, domenica 13 febbraio sarà soleggiato ma molto freddo al Nord, le nubi saranno presenti al Centro-Sud ma questa volta anche sul versante tirrenico con qualche piogga ma ancora di debole entità. Finalmente, l'anticiclone toglierà le tende e sull'Italia si potrà assistere a qualche fondamentale pioggia e nevicata per campagne, fiumi e invasi. Come dicevamo, però, il grosso del peggioramento si avrà a partire da lunedì 14 febbraio.

Il maltempo di San Valentino

La giornata degli innamorati vedrà condizioni di serio maltempo per la formazione di un vortice ciclonico colpo di aria fredda che riporterà piogge abbondanti e nevicate anche in pianura sul Nord Italia. La causa è da attribuire all'irruzione di aria artica sull'Europa centrale con il suo ingresso fin nel cuore del Mediterraneo. La notizia è il ritorno di tanta pioggia anche sulle regioni nord-occidentale dove non piove anche da oltre 50 giorni. È chiaro che non basterà una perturbazione per porre fine alla siccità ma si tratta pur sempre di un inizio. Viste le temperature, le nevicate saranno abbondanti in montagna e collina ma localmente anche sulle zone di pianura di Piemonte e Lombardia con fiocchi bianchi non esclusi anche a Torino, Milano, Pavia e Bergamo oltre ad interessare l'Emilia occidentale.

Respirano anche le Alpi, con la neve che coprirà il grigiore di questi giorni ponendo fine al lunghissimo periodo eccezionalmente secco. Su Nord-Est e regioni tirreniche saranno possibili forti acquazzoni e temporali oltre a raffiche di vento gelido da Tramontana. Quanto durerà? Secondo le ultimissime elaborazioni, la fase di maltempo dovrebbe tenerci compagnia almeno fino a mercoledi 16 febbraio prima di un generale miglioramento che, questa volta, dovrebbe avere vita breve. Infatti, successivamente, il gelo e il maltempo dovrebbero tornare a più riprese sull'Italia regalandoci una seconda parte di febbraio più invernale che primaverile.