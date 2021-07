Rapita e uccisa a coltellate: l'esecuzione nel bunker nazista

Ha provocato orrore in Germania il ritrovamento del cadavere di una mamma 26enne, di nome Bianca S., scovato all'interno di un " bunker nazista ". Il corpo senza vita della vittima è stato scoperto lunedì notte da degli operai, mentre la donna era scomparsa giovedì scorso, intorno alle 12:00, quando era stata vista per l'ultima volta in sella alla sua bicicletta.

Nel dettaglio, la 26enne era stata vista quel giovedì pedalare nei pressi della stazione ferroviaria di Oranienburg, nel nordest del Paese, dove, secondo le ricostruzioni fatte dalla polizia, si sarebbe incontrata con un'amica; Bianca avrebbe rivelato a quest'ultima di essere diretta allo studio del proprio medico di famiglia e di dovere poi andare alle 14:00 a una riunione di lavoro. Tuttavia, la 26enne non si sarebbe mai recata a tale riunione, non presentandosi neanche, nel pomeriggio dello stesso giorno, all'asilo cittadino a prendere il figlio di cinque anni. Di conseguenza, era stato allora lanciato l'allarme circa la scomparsa della giovane mamma.

Le ricerche della donna, condotte dalle forze dell'ordine nei boschi circostanti con l'impiego di ben 14 cani da fiuto, si sono concluse appunto lunedì notte, quando le autorità hanno ricevuto la segnalazione del ritrovamento del cadavere di lei. Il luogo in cui gli operai hanno rinvenuto i resti umani è un ex bunker radio delle SS nella località di Karo Ass, eretto in una foresta e distante quasi 6 chilometri dal centro di Oranienburg; si può accedere al medesimo bunker solo attraverso una trincea fangosa che conduce a un varco nel muro di cemento. La bicicletta della malcapitata è stata invece ritrovata nel sottobosco a quasi 100 metri dalla vecchia fortificazione militare. Da quanto filtrato finora da ambienti vicini agli organi inquirenti, la vittima sarebbe stata " rapita e accoltellata ".

L'ufficio del pubblico ministero è attualmente al lavoro per cercare di fare luce su quanto successo a Bianca, ma finora la polizia, attraverso le dichiarazioni rese dai suoi ufficiali, ha fatto sapere di non essere ancora riuscita a indentificare dei sospettati.