De Luca diventa un videogioco e combatte contro runner e virus

Ormai il governatore della Campania Vincenzo De Luca è diventato un idolo del web: ogni sua esternazione diventa virale. Tanto che ora è diventato un videogioco. Sì, proprio così, un vero e proprio eroe che sullo sfondo del lungomare di Napoli, vestito come Super Mario Bros, deve raccogliere mascherine ed evitare “acerrimi nemici”.

Il gioco è nato dalla fantasia di Luigi Sannino, studente di ingegneria, che lo ha creato per il fratello autistico di nove anni, grande appassionato delle battute di De Luca. Il gioco si chiama “DeLucaRun”. Come dicevamo la grafica è uguale a quella di Super Mario Bros il famosissimo videogame dell’idraulico baffuto che ha fatto impazzire almeno due generazioni. Ci sono però piccoli particolari che cambiano rispetto al gioco originale e che sono più aderenti al personaggio del governatore della Campania. Invece dei funghetti ad esempio “Vincenzo” deve acchiappare delle mascherine.

Ci sono degli ostacoli, primi tra tutti i runner, quelli che lui ha "inseguito" nel periodo del lockdown e che nel gioco deve invece evitare. Poi c’è anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che sbuca dal basso di tanto in tanto e va assolutamente evitato così come le palle che vengono tirate e che hanno la faccia del direttore di Libero Vittorio Feltri.