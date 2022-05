Le 90mila bottiglie, la villa, il compleanno di Sgarbi: Andrea Crisanti si racconta

Dal legame con Vittorio Sgarbi alla cantina da 90mila bottiglie di vino pregiato. Grande protagonista della comunicazione scientifica sulla pandemia da Covid-19, Andrea Crisanti ha rivelato qualche dettaglio stuzzicante del suo privato. Intervenuto ai microfoni di Un giorno da pecora, il microbiologo ha parlato della recente festa per i 70 anni del critico d’arte, un’amicizia nata qualche tempo fa e coltivata nel corso degli ultimi mesi.

“È stato divertente, c’erano molte persone interessanti” , ha spiegato Crisanti. Ormai volto noto del piccolo schermo, il professore dell’Università di Padova ha negato qualsiasi tentato corteggiamento da parte delle donne presenti al party: “Qualche bella ragazza c’era, ma io sono un vecchietto, ho chiacchierato un po’ e basta” . Ma non solo: “Mi hanno chiesto parecchie selfie devo dire, io li ho fatti ovviamente senza mascherina”.

Tornando al suo rapporto con Sgarbi, Crisanti ha rivelato di aver regalato al critico d’arte due bottiglie di vino Pinot Riserva del 1993: “Molto buono, fa parte della cantina di 90mila bottiglie che ho acquistato insieme alla villa d’epoca” . Il riferimento è alla nuova dimora del microbiologo in provincia di Vicenza che ha visitato due giorni fa lo stesso Sgarbi, il quale ha consigliato “di lasciarla più simile possibile a com’è attualmente, in particolar modo per quel che riguarda la facciata principale”.