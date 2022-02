Non è passato inosservato l'ultimo investimento dell’ormai famoso microbiologo Andrea Crisanti, uno dei volti televisivi maggiormente legati alla lotta alla pandemia. Il medico ha rilevato Villa Priuli Custoza. Si tratta di un edificio storico del sedicesimo secolo che si trova a Val Liona, in provincia di Vicenza, sui Colli Berici. Subito è partito il solito can-can di accuse infondate che hanno invaso la rete. Accuse che il professore ha bollato come "vergognose e infamanti" e che potrebbero dare il via ad una lunga serie di querele.

Il futuro di Villa Priuli Custoza

Villa Priuli Custoza, appartenuta all’architetto Vincenzo Scamozzi, è una delle dimore più belle del Veneto. Gli abitanti di Val Liona hanno appreso la notizia dagli organi di informazione e hanno cercato di capire quali fossero le intenzioni del nuovo proprietario che ha comprato dalla famiglia Lazzarini. Il timore è che la villa e il giardino di 1,2 ettari possano subire modifiche che ne altererebbero il valore storico, ma è stato lo stesso Crisanti a tranquillizzare i residenti. “L’obiettivo – ha dichiarato il microbiologo al Corriere della Sera – è anche quello di restituire questa dimora storica alla comunità. Sicuramente la metteremo in sicurezza e la apriremo alle scuole, affinché possano godere del verde, e faremo un centro multimediale per dotare la comunità di uno spazio per le manifestazioni culturali. Lo ammetto, mi sento il custode di questa testimonianza del passato” .

La polemica contro Crisanti

Crisanti ha acceso un mutuo per entrare in possesso della villa che costava poco meno di due milioni di euro. L'operazione ha scatenato la solita riffa di accuse e polemiche da parte di chi, soprattutto sui social, ha preso a collegare l’acquisto della dimora storica alla notorietà raggiunta dal medico in questi ultimi due anni. Nella fattispecie il teorema dei soliti hater è che il microbiologo si sarebbe arricchito sfruttando il dramma del Covid-19. Ma lui non ci sta a subire questo tipo di accusa e si difende con forza. “Io e mia moglie – ha spiegato al quotidiano di via Solferino – abbiamo iniziato le trattative per quella villa con giardino in provincia di Vicenza un anno e mezzo fa. E quando abbiamo firmato il rogito, come potevo aspettarmi che la notizia diventasse di pubblico interesse?” . Il medico assicura che il tenore di vita della sua famiaglia non è cambiato dopo la pandemia. Già in passato ha infatti comprato abitazioni costose, una anche a Londra, ma nessuno si è mai preoccupato per le sue operazioni immobiliari e finanziarie. Ora, invece, è finito nel tritacarne del pettegolezzo.

"Tesi vergognosa e infamante"