Incidente a Milano: bus si schianta contro auto, 14 feriti

Attimi di paura per i passeggeri della linea 90 di Milano per un incidente. Questa mattina, attorno alle 10.10, l'autobus stava percorrendo viale Renato Serra - tra il parco Industria Alfa Romeo e piazza Gino Valle, sede di Casa Milan - quando un'auto è piombata in mezzo alla carreggiata ed è stata speronata dal mezzo di Atm.

Secondo le ricostruzioni dell'azienda dei trasporti milanese, il conducente del filobus ha attraversato l'incrocio con via Scarampo con il semaforo verde. Sarebbe stata dunque l'auto a non rispettare il rosso e ad essere tamponata sulla fiancata sinistra. Nella collisione, alcuni passeggeri sono caduti per terra. Subito sul luogo dell'incidente sono arrivate le volanti della polizia municipale, che ha transennato le vie circostanti, e una decina di ambulanze per soccorrere i feriti. Per fortuna nulla di grave: la maggior parte dei viaggiatori ha riportato solo lievi contusioni. Quattordici persone - dieci donne e quattro uomini, di età compresa tra i 29 e gli 80 anni - sono state trasportate in codice verde nei pronto soccorso cittadini per le prime cure.

Una settimana fa, un altro bus di Atm è stato coinvolto in un incidente, questa volta con una moto. L'8 settembre, attorno alle 3.20, il mezzo stava percorrendo corso Bueno Aires in direzione del centro cittadino, mentre il centauro viaggiava da piazza Repubblica verso viale Maino. L'impatto - causato probabilmente, come questa mattina, da una precedenza non rispettata - è stato inevitabile. In sella due ragazzi di 18 e 16 anni, soccorsi in condizioni gravi: il primo è stato ricoverato in prognosi riservata al Niguarda, il secondo ha riportato alcune ferite ed è stato trasportato in codice giallo al Policlinico.