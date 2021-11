"Io ubriacone, lei...": Giletti a valanga contro Vincenzo De Luca

Sono volate parole grosse a Non è l'arena, il programma di La7 che da quest'anno si è spostato al mercoledì sera. Protagonisti il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il conduttore Massimo Giletti, che da qualche settimana porta avanti un'inchiesta sul "sistema Salerno", che prende spunto da un'indagine della procura incentrata sugli appalti truccati e sul collegamento tra la politica e le cooperative, sia a livello locale che regionale.

L'inchiesta di Non è l'arena ha messo in seria difficoltà il Partito democratico salernitano e quello campano, di cui Vincenzo De Luca è indubbiamente l'esponente di maggior spicco. Qualche settimana fa, il governatore della Regione Campania è stato provocato da Giletti che, davanti al silenzio di De Luca, cercava una qualche forma di reazione. " Lo vedremo seduto da Fazio. Magari da lui darà la risposta su cosa sta succedendo ", ha detto il giornalista alcune puntate fa. Il governatore, per il momento, ancora non si è seduto sulla poltroncina di Fabio Fazio su Rai3, e non è nemmeno andato in collegamento a Che tempo che fa, ma in uno dei suoi video ha indirettamente risposto a Massimo Giletti, pur senza entrare nel merito ma sferzando il giornalista, com'è nel suo stile.

" Mi è capitato di vedere qualche conduttore televisivo di sfuggita, perché ovviamente sono l'ultimo che farà aumentare gli ascolti di queste trasmissionacce. Ma ho avuto l'impressione che fosse un po' esaltato, dava numero al lotto. Ci sono personaggi che noi, in genere, ricoveriamo al Cardarelli per coma etilico. Quando ho visto questo personaggio ho avuto questa riflessione. Che questo qui fosse stato a Napoli l'avremmo già ricoverato ", ha detto Vincenzo De Luca. Il governatore non ha mai fatto il nome del conduttore di La7 ma, certo parlasse di lui, Massimo Giletti ha voluto replicare in diretta.

" Lei è libero di dire che sono un ubriacone, ma a me piacciono i fatti. Io vedo che lei, caro governatore, quando è infastidito vuole demolire l'avversario sul piano personale ", ha sbottato il conduttore di Non è l'arena, che poi si è rivolto a Peter Gomez, direttore de ilFattoquotidiano.it: " Come si fa ad avere delle risposte chiare da un personaggio come De Luca? ". La replica del giornalista è stata sarcastica: " Benvenuto nel club. Mi aveva dato del consumatore abusivo di ossigeno, e l'allora segretario del Pd Matteo Renzi intervenne per dire che loro non volevano il male dei cronisti ".