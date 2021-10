"Il video non vada in onda": la mossa dei legali di Fidanza

La seconda parte dell'inchiesta di Fanpage su Fratelli d'Italia potrebbe non andare in onda nella puntata di questa sera di Piazzapulita, il programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli. A seguito della prima parte dell'inchiesta, Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia, è stato indagato insieme a Roberto Jonghi Lavarini, per ipotesi di riciclaggio e finanziamento illecito ai partiti. Per questo motivo il legale difensore di Fidanza ha proceduto con una diffida contro l'emittente La7.

" Abbiamo diffidato La7 perché il girato è stato acquisito dalla procura di Milano, è quindi coperto da segreto istruttorio e non può essere mandato in onda ", ha spiegato l'avvocato Enrico Giarda all'Adnkronos. Il legale ci ha tenuto a precisare che " non è una diffida fatta per fare show, ma in diritto: il girato del giornalista di Fanpage è stato acquisito, è entrato nel fascicolo ed è sottoposto a segreto istruttorio ". Quindi, Enrico Giarda, ha spiegato: " L'articolo 114 del codice di procedura penale ne vieta la pubblicazione, non è divulgabile con il mezzo della stampa ".

Nei giorni scorsi il cronista di Fanpage è stato sentito negli uffici della procura di Milano dai pm Giovanni Polizzi e Piero Basilone. " Ho risposto a tutte le domande. Sono entrato alle 10 e fino alle 15.30 ho risposto, non mi chiedete di entrare nei dettagli ", ha riferito il giornalista, che per 3 anni ha lavorato come infiltrato e ha stretto rapporti con Roberto Jonghi Lavarini, noto anche come Barone nero. Negli ultimi mesi dell'inchiesta, il cronista (fingendosi un imprenditore desideroso di dare un contributo per le elezioni amministrative) era riuscito ad avvicinare anche Carlo Fidanza. È stato proprio Jonghi Lavarini a presentare il cronista a Fidanza. Tutti gli indagati si sono detti disponibili a essere interrogati già nei prossimi giorni.