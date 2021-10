"Prenditi 50mila euro". Ma l'assessore incastra l'intermediaria

Gli avevano offerto una tangente da 50.000 euro per un evento musicale, pari al 10% del mezzo milione garantito come sponsor dalla Regione Sicilia. Ma lui, l'assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina, ha rifiutato la mazzetta e, attraverso il capo della sua segreteria tecnica, ha denuniciato l'offerta sporca e ha aiutato gli inquirenti a incastrare l'intermediaria e i mandanti.

A rivelarlo è il sito LiveSicilia.it. I fatti risalgono all'aprile del 2021, poco prima dell'estate. Il capo della segreteria tecnica di Manlio Messina, assessore fidatissimo del presidente Nello Musumeci e nome di spicco di Fratelli d'Italia in Sicilia, viene contattato da un'intermediaria. La donna mette sul tavolo il progetto per un evento di spessore, cui la Regione avrebbe dovuto fornire 500.000 euro di sponsor. Il tecnico comincia dunque a valutare il tutto, quando l'intermediaria gli comunica verbalmente che dai fondi regionali può essere ricavata una tangente da 50.000 euro per "finanziare il partito" o, perché no, "metterseli in tasca". Ma il capo segreteria informa prontamente Messina, che rifiuta. E va oltre il no.

Anche perché la proposta della mazzetta si fa più insistente. L'intermediaria si fa persuasiva, mette nero su bianco l'offerta su una chat in grado di autodistruggersi dopo pochi secondi. Ma Messina rifiuta, riesce a salvare tutti i messaggi e informa i carabinieri. "Per ora non posso rilasciare dichiarazioni - ha commentato lo stesso Messina, sentito dall'Adnkronos - ma confermo: sono io l'assessore in questione".