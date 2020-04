L'immunologo Le Foche: "Il virus si autospegnerà come la Sars. Lo tsunami è passato"

“ Il virus tende ad autospegnersi, come la Sars, come una morte programmata ”. Poi un giudizio sull’epidemia: “ Ormai lo tsunami è passato ”. Lo ha evidenziato Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma durante la trasmissione Domenica In. Senza voler dare false illusioni, il medico ha spiegato che i coronavirus hanno delle fasi pandemiche che poi diminuiscono. Per Le Foche esiste la possibilità di tornare a una vita normale ma ovviamente non subito.

La riapertura

L’immunologo ha precisato l’importanza di mantenere la chiusura per altre due settimane e in un secondo momento verificare in che modo riprendere a maggio. Poi ha fatto un’ipotesi sulle riaperture a livello regionale ma bisogna essere sicuri che si possa farlo prendendo tutte le precauzioni. “ Si sono decompressi gli ospedali, quindi ora siamo più in grado di aiutare le persone - ha detto Le Foche -. Abbiamo l'opportunità di trattare bene le persone, ma questo va fatto sul territorio perché ci dà l'opportunità di riaprire in sicurezza ”. E poi ha aggiunto che sarà necessario fare ricorso alla telemedicina e alle applicazioni.

Il sistema sanitario

Le Foche ha sottolineato che sta migliorando la situazione a livello sanitario perché le terapie intensive si sono ridotte. L’immunologo ha evidenziato che in Lombardia e in Piemonte il contesto è stato molto più critico e nelle altre regioni lo è stato di meno. Poi ha parlato del Lazio dove, in particolare del Policlinico Umberto I. “ Avendo più aree siamo riusciti a dividere bene i casi covid e quelli che non lo erano - ha proseguito il medico -, ma in generale il sistema sanitario italiano si è dimostrato essere un'eccellenza ".

Tamponi e test sierologici