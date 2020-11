Locatelli: "Ricoveri in terapie intensive e indice di contagio in calo da 4 giorni"

Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, e il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati di Monitoraggio delle Regioni della Cabina di Regia e sulla situazione epidemiologica, hanno reso noto che è calato il valore dell’Rt e che siamo ormai al quarto giorno di fila che vede un calo anche delle terapie intensive.

Locatelli: "Calano Rt e terapie intensive"

Infatti, nella giornata di ieri, secondo il bollettino diffuso ogni sera sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia, le terapie intensive erano cresciute di 60 unità, 89 il giorno prima, 110 tre giorni fa e 122 quattro giorni fa. Ha sottolineato Locatelli: "Cominciamo a vedere in maniera chiara e inequivocabile una decelerazione che deve essere motivante ad andare nella direzione di riuscire col contributo di tutti a far flettere la curva epidemica" . Per quanto riguarda invece la diffusione del virus nel nostro Paese, la situazione resta tuttora critica. Il Presidente ha tenuto a precisare che questo lieve miglioramento, è dovuto alle misure prese.

Secondo Locatelli, questo starebbe a indicare che “il sistema messo a punto, con la diversificazione delle misure e le tre fasce, sta portando i suoi frutti e permette di riuscire a gestire una situazione che rimane evidentemente critica" . Locatelli ha anche detto che il ruolo dei medici di famiglia e di medicina generale è fondamentale e deve essere al centro. Questi sono infatti importanti al fine della gestione dei malati soprattutto in ambito domiciliare e ha ribadito che non finirà mai di sottolineare quanto il loro contributo sia cruciale e debbano essere valorizzati e inclusi nel processo di gestione. "In queste ore è pronto un documento promosso su iniziativa del Ministro della Salute, e che vuole essere una linea di indirizzo per i medici di medicina generale. Si tratta di un documento condiviso e concertato con i colleghi" , ha reso noto.

Il Natale