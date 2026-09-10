Maltempo, nel Senese donna muore in casa per le conseguenze di una tromba d’aria

Una serie di eventi molto sfortunati sono stati fatali per una donna di circa 80 anni che, questo pomeriggio, ha perso la vita per conseguenze dirette del maltempo che sta colpendo gran parte del Centro Italia.

Come è morta la donna

Nella località di Sinalunga, in provincia di Siena, si è abbattuta una tromba d’aria che ha messo in ginocchio il territorio. La donna si trovava in caso, quindi in teoria al riparo dal vortice ma nel momento in cui si è apprestata a chiudere una delle finestre di casa, la forza del vento avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena, che si trova lungo tutto l’arto inferiore che va dall’inguine al piede sinistro. L’anziana sarebbe morta dissanguata.

La dinamica dell’incidente

La conferma del decesso è stato dato dal sindaco, Edo Zacchei. Restano ancora da chiarire i dettagli che hanno portato a questo incidente mortale. Purtroppo, a nulla è valso l’intervento dei sanitari una volta giunti sul posto.

Il maltempo colpisce duro il Senese

“Il territorio di Sinalunga, e in particolare la zona di Pieve di Sinalunga, è stato interessato da un evento atmosferico particolarmente intenso, caratterizzato da forte vento, violente raffiche e pioggia intensa”, si legge sulla pagina Facebook del Comune di Sinalunga. “Le condizioni meteorologiche hanno provocato ingenti danni al Palazzetto dello Sport, che ha subito lo scoperchiamento e la rottura dei vetri. Risulta inoltre danneggiato il campanile del Convento di San Bernardino. Sono stati scoperchiati e danneggiati tetti di abitazioni private e attività, mentre si sono registrate numerose cadute di cornicioni, alberi, rami e detriti, che hanno determinato l’interruzione di diverse strade”.

Nel suo comunicato, anche la menzione all’80enne scomparsa questo pomeriggio. “Al momento non si registrano evacuati. Purtroppo, si deve registrare il decesso di una donna, avvenuto all’interno della propria abitazione durante l’evento atmosferico. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti. Il Comune si stringe intorno alla famiglia per il tragico accadimento”.