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Nazionale

Vittorio Sgarbi in “condizioni critiche ma stabili”: il bollettino del Policlinico Gemelli

Il critico d’arte è ricoverato da ieri in terapia intensiva per un’insufficienza respiratoria. L’ospedale: “Le condizioni, pur critiche, sono attualmente stabili”

Redazione web
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Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d’arte è stato trasferito nel reparto nella giornata di ieri a causa di una “insufficienza respiratoria”.

Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli in terapia intensiva per un virus. Come sta il critico d’arte

A comunicare le condizioni di salute di Sgarbi è lo stesso Policlinico Gemelli, con una nota diffusa oggi. Secondo quanto riferito dall’ospedale, le sue condizioni sono “pur critiche” ma “attualmente stabili”.

Il ricovero in Terapia intensiva si è reso necessario a seguito dell’insufficienza respiratoria. Al momento, dunque, il quadro clinico resta critico, ma stabile, secondo quanto comunicato dalla struttura ospedaliera.

Vittorio Sgarbi
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