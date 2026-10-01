Vittorio Sgarbi in “condizioni critiche ma stabili”: il bollettino del Policlinico Gemelli

Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d’arte è stato trasferito nel reparto nella giornata di ieri a causa di una “insufficienza respiratoria”.Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli in terapia intensiva per un virus. Come sta il critico d’arte
A comunicare le condizioni di salute di Sgarbi è lo stesso Policlinico Gemelli, con una nota diffusa oggi. Secondo quanto riferito dall’ospedale, le sue condizioni sono “pur critiche” ma “attualmente stabili”.
Il ricovero in Terapia intensiva si è reso necessario a seguito dell’insufficienza respiratoria. Al momento, dunque, il quadro clinico resta critico, ma stabile, secondo quanto comunicato dalla struttura ospedaliera.