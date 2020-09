Massimo Clementi: "L'umore di Berlusconi migliora, la cura sta andando bene"

Il decorso dell'infezione da Covid di Silvio Berlusconi procede bene. Questo è quanto riferiscono i medici dell'Ospedale San Raffaele di Milano, dove il Cavaliere è in cura. Anche l'umore di Silvio Berlusconi è in ripresa, come dichiarato da Massimo Clementi, ordinario di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Irccs ospedale San Raffaele.

Ho sentito Silvio Berlusconi ieri pomeriggio e

, l'umore migliora. Abbiamo dato spazio al trattamento con remdesivir e devo dire che ci sta dando soddisfazione

la quinta più alta

", ha detto il medico all'Adnkronos Salute, tracciando un quadro generale sull'andamento delle terapie. Il miglioramento delle condizioni di salute si accompagna a una netta ripresa dell'umore ed è proprio in questo clima di ottimismo che è nata la battuta del Cavaliere sull'elevatadel suo tampone, "", ha scherzato l'ex premier ieri sera durante un collegamento telefonico al comizio del suo partito in Valle d'Aosta.

Il professor Massimo Clementi, quindi, ricostruisce il percorso del contagio di Silvio Berlusconi: " Al primo tampone positivo, Berlusconi aveva una carica virale molto alta. Di tamponi ne ha fatti diversi ed era sempre negativo, ma era stato in zone come la Sardegna, in quel momento nell'occhio del ciclone, per contagi, e dopo alcuni esiti negativi a un certo punto si è positivizzato, come altri componenti della sua famiglia ". Il virologo, quindi, spiega che la carica virale è uno degli elementi ai quali loro danno maggiore importanza: " Siamo della corrente di pensiero che ritiene che abbia un ruolo nella patogenesi della malattia, e teniamo un registro di tutti i pazienti, è un valore che monitoriamo ".