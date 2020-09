Berlusconi ricoverato, Zangrillo: "Quadro in miglioramento. Robusta risposta immunitaria"

" Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento" . Le parole del professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e medico di fiducia del leader di Forza Italia, danno spazio all'ottimismo sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. L'ex premier da qualche giorno è ricoverato in ospedale per il contagio da Covid. Il professor Zangrillo ha usato parole chiare: " Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente con l’evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi ". Di fatto il quadro dell'infiammazione è in regressione.



l paziente è tranquillo e sta reagendo il modo ottimale alle cure

Qualche giorno fa il professor Zangrillo aveva già evidenziato un normale decorso della patologia. Il medico aveva parlato di un interessamento blando a livello polmonare. Con il passare delle ore e dei giorni dal San Raffaele sono arrivate notizie sempre più confortanti. Lo stesso Zangrillo ieri aveva affermato: "I".

"Decorso regolare"

Poi aveva aggiunto: " Decorso è regolare, tuttavia la fase è delicata, comunque manifesto un cauto ottimismo che ribadisco, non vuol dire cantare vittoria dato che appartiene alla categoria definita più fragile ". Nella giornata di oggi viene sottolineato dunque un quadro di miglioramento con una "robusta risposta immunitaria". Zangrillo ha comunque fatto sapere che il Cavaliere resterà sotto monitoraggio per qualche giorno.





"Ottimismo sulle sue condizioni"

Qualche giorno fa, intervenendo ai microfoni di In Onda su La7, il professor Zangrillo aveva ribadito l'ottimismo sul decorso clinico che riguarda il leader di Forza Italia: " Confermo nel modo più assoluto, anche perché se no forse avrei un altro viso, che in questo momento è in respirazione spontanea con dei parametri vitali monitorati che sono assolutamente rassicuranti. Tutto volge al meglio, per cui diciamo che sono portato ad un atteggiamento di ottimismo ".

L'ex premier comunque dovrà osservare un periodo di assoluto riposo come lo stesso Zangrillo ha sottolineato: "Non è stato facile convincerlo... come sempre, però, l'uomo è pronto e intelligente, ne ha convenuto ed è contento della decisione presa".