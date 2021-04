"Mi tradisci con Balotelli". E viene massacrata di botte

Follia a Brescia dove un uomo ha massacrato di botte la fidanzata per "colpa" dell'innocente Supermario Balotelli. Secondo quanto riporta IlMessaggero, infatti, un 30enne bresciano ha alzato le mani alla sua compagna in un raptus di gelosia pensando che la tradisse con l'attaccante del Monza. I due in realtà sarebbero solo amici ma l'uomo era ossessionato dall'ex giocatore di Inter e Milan e si era convinto della relazione clandestina tra i due.

L'uomo, per questa folle ragione, si sentiva autorizzato a picchiare la donna, madre tra l'altro di due bambini piccoli. La storia naturalmente è finita davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Brescia dove il 30enne è stato accusto di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale dopo aver subito un provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna. Il pubblico ministero ha chiesto 13 anni di carcere dato che è recidivo avendo già una condanna di due anni per maltrattamenti ad una sua ex fidanzata.

Supermario

Secondo la ricostruzione del quotidiano romano Balotelli era a conoscenza della cosa e in alcune circostanze è anche intervenuto per difendere la sua amica affrontando a muso duro l'uomo in un locale a Brescia. Supermario avrebbe chiesto più volte di smetterla di aggredire la donna e di lasciarla stare ma questo atteggiamento protettivo da parte del 30enne attaccante del Monza non ha fatto altro che acuire i dubbi dell'uomo sulla loro relazione clandestina.

Ritorno di fiamma

Balotelli tra l'altro sembra aver riallacciato un rapporto con una sua ex fiamma Dayane Mello, grande protagonista del Grande Fratello Vip. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha sganciato la bomba facendo sapere che tra i due sarebbe di nuovo scoppiato l' amore. Sembra che stavolta Supermario abbia voglia di fare sul serio con la brasiliana e finora il tutto è stato tenuto lontano dalle telecamere dei paparazzi.

Balotelli sta anche pensando al campo dato che con il suo Monza cercherà di ottenere la difficile promozione in Serie A magari guadagnandosi il rinnovo di contratto che andrà in scadenza al termine di questa stagione sportiva. La squadra di Brocchi è un po' in flessione rispetto ad una prima parte di stagione davvero incredibile con i biancorossi, neo promossi, molto vicini alla prima posizione della classifica. La promozione, magari da protagonista, potrebbe anche convinere Mancini a riservargli un posto agli Europei anche se al momento sembra difficile possa accadere.

