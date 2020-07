Bernard-Henri Lévy ora delira: "Salvini? Ruolo nefasto in Italia"

" Non è possibile andare avanti così ". Ne è convinto Bernard-Henri Lévy, il filosofo francese che, un'intervista alla Stampa ha parlato del nodo immigrazione. Un tema che il Covid-19 ha avuto il potere di cancellare, ma che ora torna prepotentemente al centro della discussione italiana ed europea.

" Non possiamo più lasciare al governo di Tripoli, e a Erdogan che è il vero capo in Libia, il compito di garantire la sicurezza dei migranti che sbarcano ", dice, sostenendo che dovrebbe essere l'Europa a gestire l'emergenza, passata in secondo piano nei mesi precedenti, ma che ora sta riaffiorando. Anche la gestione dell'immigrazione, a detta del filosofo francese, rientra in quella " epidemia di egoismo e cattiveria, della paura dell'altro ", che si è affermata dopo i mesi di diffusione del nuovo coronavirus. E la risposta sta tutta in un'Europa più unita e attenta ai problemi degli altri: " Dobbiamo uscire da quella specie di coma che ci siamo autoinflitti in questi mesi- dice- Il Covid ha eclissato la questione migratoria e ha ritardo l'urgente presa di coscienza del dramma dei rifugiati" . Per rimediare alla situazione attuale, "s erve una politica coordinata che coinvolga l'intero Mediterraneo e una affrontata nell'insieme dell'Europa. Il nodo dei migranti deve tornare in testa alle priorità. Anche alla luce della riapertura della rotta balcanica ".

Bernard-Henri Lévy parla anche della situazione in Italia, che " ha bisogno di leader calmi e capaci, che affrontino il problema a sangue freddo ". E si scaglia contro i sovranisti, che puntano sull'odio, "il legame più potente fra gli uomini", sostenendo che il leader della Lega, Matteo Salvini, " nel Paese ha un ruolo nefasto ". Secondo il filosofo tedesco, Salvini dà l'impressione di essere " uno che cerca di dare a chi lo chiede il permesso di essere violento, la licenza di uccidere ", perché " chi dice agli italiani che sono vittime di una occupazione, che la violenza principale che devono affrontare è l'arrivo di questa povera gente che arriva su imbarcazioni di fortuna, si assume una responsabilità terribile. Qualcuno li prenderà alla lettera e vorrà cacciare 'l'invasore '. Fortunatamente Salvini non è al potere". Invece, l'Italia avrebbe bisogno di leader capaci di affrontare il problema dell'immigrazione "a sangue freddo".

Il filosofo francese parla anche di una pazzia da Covid-19, che ha colpito in due modi opposti: da una parte, ha portato alla negazione dell'esistenza del virus, mentre dall'altra a un'isteria, che ha generato psicosi. Ma non solo. Il virus ha diffuso anche una "epidemia dell'egoismo e del chiudersi in se stessi", che dobbiamo combattere. E su una possibile seconda ondata precisa: " Nessuno sa niente. Ancora una volta ci siamo misurati con l'ignoranza perentoria della scienza medica. Le previsioni vengono dagli stessi virologi secondo i quali il morbo si trasmetteva attraverso i bambini e circolava nell'aria. Hanno sbagliato ed è normale. La scienza avanza così. Quello che non è normale, è prendere per sacra la parola di un virologo. I medici tentennano, procedono sempre nella nebbia ".