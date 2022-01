Storpiare il cognome può diventare reato: la sentenza che cambia tutto

Se proprio non può farne a meno, Marco Travaglio dovrà trovare un altro modo per dileggiare i suoi avversari. Come riporta il quotidiano Libero, infatti, una sentenza della corte di Cassazione ha stabilito che modificare il cognome altrui allo scopo di dileggiare è un reato. Basta aprire e sfogliare il Fatto quotidiano per trovare, tra le sue pagine, vari esempi di questa pratica, molto spesso adottata dal direttore per sbeffeggiare chi la pensa diversamente da lui.

Tra le sue vittime preferite non si può non menzionare Silvio Berlusconi, ma si aggiungono all'elenco anche personaggi come Giuliano Ferrara, Matteo Renzi, l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e Guido Bertolaso. L'elenco sarebbe in realtà molto più lungo se dovessimo menzionarli tutti, vista la frequenza con la quale Marco Travaglio si diletta in questo hobby che, ora, potrebbe costargli qualche grattacapo legale.

A fare scuola sarà una sentenza emessa dal tribunale di Cremona, su precedente pronuncia del giudice di pace di Crema, relativa a una vicenda accaduta molti anni fa in una cittadina della provincia lombarda. Tutto nasce da un cittadino che, per rivendicare le sue ragioni di diritto sull'ottenimento di una casa popolare, durante una manifestazione pubblica ha ben pensato di dileggiare l'allora sindaco del paese. Ha indossato un camice bianco (il primo cittadino era farmacista) e per rendere il tutto ancora più credibile e realistico, si era appuntato sul petto un'imitazione del tesserino di riconoscimento dell'ordine. Peccato che, al posto del vero nome del farmacista, avesse utilizzato una versione modificata mirata a offendere.