Un "mondo senza maschi" e Santa Chiara: le sette parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore ai numeri che decretano il successo delle notizie su Google. Di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette.

Grease non finirà mai

Olivia Newton-John, la Sandy di Grease, ha perso la sua ultima battaglia contro la neoplasia che l'ha colta e ha finito per andarsene. La sua morte ha fatto piangere tutto il mondo. Ma non può morire la leggenda che dal 1978 ha fatto innamorare tre generazioni. Continueremo a innamorarci sentendola cantare. Grease non finirà mai.

Apocalisse nucleare

Continuano i criminali bombardamenti alla centrale nucleare di Zaporizhia, in Ucraina. Russi e ucraini si accusano a vicenda. Dal filo di questo stupido gioco di odio potrebbe cadere l'equilibrio del mondo intero. Speriamo non si affacci davvero l'apocalisse nucleare.

Santa Chiara ora pro TikTok

L'11 agosto si celebrava Santa Chiara, che Pio XII volle patrona della tv e delle telecomunicazioni. Che è un po' come dire che questa grande figura medievale si dovrebbe affacciare su tutti i video di TikTok e i reel di Instagram a benedire le ragazzotte che ballano Tiska Tuska Tanga di Sfera Ebbasta. Ora pro nobis.

Il mondo senza maschi di Concita De Gregorio

Concita De Gregorio ha pubblicato un pezzo – poi massacrato sui social – in cui sogna “affascinata” un mondo senza maschi. E così facendo ha reso cristallino il sogno maschiofobico che spopola sempre più in certi ambienti sedicenti femministi. Scusaci, Concita, se siamo ancora qua.

Mogli di, ma meglio non dirlo

E a proposito di cortocircuiti femministi, dopo Giorgia Soleri, che non vuole essere definita “ragazza di Damiano dei Maneskin”, esplodono i casi di Michela Di Biase, moglie del ministro Franceschini, e di Elisabetta Piccolotti, moglie del leader di SI Fratoianni. E guai a chi si accorge dei loro coniugi: “maschilisti! Sessisti!”. Eppure in questo paese esiste la soluzione a chi non vuole più essere “moglie” o “marito” di. Si chiama divorzio.

Un italiano conquista l'Inghilterra

Un ragazzo italiano, Davide Sanclimenti, vince Love island, un reality show in Inghilterra e diventa l'idolo delle donne inglesi. Alla fine questo “bello di mamma” ci racconta quello che sembra non si possa più dire: che il maschio italiano, pur riveduto e corretto, continua ad avere il suo perché. Scusalo, Concita, se esiste anche lui.

Stelle cadenti sull'atomo opaco del Male

Sfidando la luna anche quest'anno tutti a esprimere desideri guardando le “stelle cadenti”. Dalla piccolezza della nostra coscienza umana risuonano i versi del nostro Pascoli che dovrebbero strapparci dal nostro egocentrismo: “E tu, Cielo, dall’alto dei mondi/ sereni, infinito, immortale,/ oh! d’un pianto di stelle lo inondi/ quest’atomo opaco del Male!”.

Altre ricerche di Google Trends

Per la cronaca, negli ultimi sette giorni tra i principali termini ricercati secondo Google Trend ci sono stati anche: Totti, nuovo virus Cina, Fabio Testi, Real Madrid-Eintracht, Beluga, Adriano Celentano Claudia Mori, Sinner.