Morto Loris Meliconi: l'uomo che ha cambiato l'uso della tv (e del telecomando)

È morto a 90 anni l'imprenditore Loris Meliconi, fondatore dell'omonima azienda di Granarolo Emilia che ha inventato negli anni '90 il guscio salva-telecomando reso celebre da uno spot televisivo in cui veniva fatto rimbalzare sul pavimento.

Chi era Loris Meliconi

Classe 1930, Loris Meliconi aveva giocato come portiere nelle file della squadra giovanile del Bologna e, fino a 32 anni, aveva difeso la porta della Pistoiese in serie C. Nonostante la passione e un indiscusso talento calcistico - da giovane era stato convocato anche nella Nazionale Under 21 - all'età di 33 anni, Meliconi divenne il patron dell'omonima azienda di Granarolo Emilia, leader nella creazione di prodotti tecnologici funzionali, dal design raffinato e di eccellente qualità.

La Meliconi, nata nel 1967, aveva come missione trovare soluzioni e idee innovative per la vita casalinga quotidiana, come ad esempio la 'scopa-gomma', arrivando negli ultimi anni alle smart tv, agli accessori audio-video come cuffie e auricolari di design studiati per il mobile.

L'invenzione del guscio salva-telecomando

L'azienda diventò celebre negli anni '90, quando immise sul mercato il guscio salva-telecomando. Una piccola invenzione, ma di grandissima utilità, che cambiò le abitudini degli italiani. ' 'Se il marchio Meliconi è oggi diffuso in Italia e in Europa, segno del suo successo, – raccontò Loris Meliconi in una intervista rilasciata a Bologna Today nel 2017 - il merito va a quel connubio fra affidabilità e qualità nella ricerca, unite ad una forte componente innovativa fatta di risposte concrete a bisogni di tutti i giorni''.

53 anni si storia