Neve d’aprile fino in pianura: cosa cambia nelle prossime ore

Le condizioni meteo hanno deciso di riservarci davvero un bel pesce d'Aprile: invece della primavera, l'Italia sarà coinvolta da un'ondata di maltempo pienamente invernale con piogge ma soprattutto neve fino in pianura al Nord e a quote di bassa collina al Centro. Se in queste ore a farla da padrona è la pioggia che interessa da nord a surd gran parte delle regioni con la neve soltanto in montagna, nel fine settimana lo scenario sarà totalmente diverso con fioccate inusuali per i primi giorni di aprile.

Il gelo in arrivo dall'artico

Come spiegano gli esperti, la causa è da imputare al flusso di correnti gelide in discesa direttamente dall'Artico che in queste ore stanno attraversando l'Europa centrale pronte a "tuffarsi" sul Mediterraneo entrando da ovest, dalla Porta del Rodano. Queste masse d'aria molto instabili daranno vita a un vortice di bassa pressione che ci terrà compagna almeno fino a lunedì. La perturbazione giunta nelle scorse ore farà d'apripista ad una lunga fase instabile che riporterà le tanto agognate piogge su gran parte d'Italia ", ha spiegato Edoardo Ferrara di 3B Meteo. Dalla serata odierna e da domani, poi, le temperature subiranno un forte calo con l'arrivo del nocciolo dell'aria fredda artica con un rapido calo della quota neve sulle Alpi fin verso gli 800-1000 metri.

Dove cadrà la neve

Ma non sarà che l'inizio: infatti, nel corso della giornata di domani le nevicate si spingeranno fino a 4-500 metri su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, in estensione poi alle colline di Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In una prima fase, la neve cadrà a quote più elevate sugli Appennini a causa di correnti meridionali e quota neve a partire dai 1300 metri circa. Nel corso di sabato, però, la bassa pressione richiamerà ulteriore aria fredda dal Polo Nord con nevicate anche in pianura sul Piemonte, come nel caso di Cuneo, e nevicate addirittura a 300 metri di quota su Toscana, Lazio, Abruzzo e sulle zone interne della Sardegna (oltre i 400 metri). L'evento sarà davvero rilevante per essere nella prima decade del mese di Aprile.

Inizio aprile storico

Per assistere a un inizio del mese di aprile così freddo bisogna tornare indietro di anni: nello stesso periodo dell'anno scorso, Milano faceva registrare ben 27°C a Milano e addirittura 28°C a Trento, nel 2020 la media termica era di circa 15°C ma anche il 2019 ci aveva riservato un inizio primaverile con massime fino a 20°C. Quest’anno, come sottolineano gli esperti, " rischiamo di vedere la neve quasi in pianura sulle regioni centrali tirreniche, alle porte di Roma, sulle colline fiorentine ". Farà molto freddo con fenomeni sparsi, nevosi anche a quote basse, sia domenica che lunedì mentre, per un generale cambiamento meteo, dovremo aspettare la giornata di martedì. Vista la distanza temporale, saranno necessari ulteriori aggiornamenti.