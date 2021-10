"Piccole spese": cosi svuotano il conto

Sembra in uso una nuova truffa telematica per prosciugare i conti correnti. In solo una settimana, come riportato da Libero Quotidiano, al Commissariato di via Rosmini di Senigallia sarebbero arrivate ben quattro denunce verso ignoti, che hanno portato la polizia postale a mettersi sulle tracce dei lestofanti.

Il trucco per non dare nell'occhio

Anche l’ultima vittima sarebbe infatti un uomo del comune marchigiano. Il signore si era reso conto che sul suo conto erano apparse delle piccole spese che lui in realtà non aveva mai fatto. Piccoli importi nella speranza che il malcapitato, possessore della carta, non si accorgesse di nulla o che se ne accorgesse il più tardi possibile. Gli importi sottratti sono sempre molto piccoli proprio per non dare nell'occhio. Le truffe telematiche sono anche le meno rischiose per i delinquenti perché per le forze dell’ordine risulta più difficile risalire ai responsabili, rispetto magari a quelle che avvengono in strada o sulla porta di casa. Le persone che agiscono lo fanno nascosti dietro un computer e cercando di tutelarsi in più modi possibili, così da non rischiare di rendere nota la propria identità.

Anche le altre però continuano a tenere banco. L’ultimo malcapitato è un anziano signore che è stato avvicinato sul lungomare Mameli da una donna con il classico trucchetto, ovvero fingendo di conoscerlo. L’uomo però, forse per paura del Covid, ha mantenuto le distanze dalla donna. Neanche l’invito di quest’ultima ad andare a bere un caffè con lei è servito a far cadere le barriere di protezione dell’uomo che ha rifiutato fermamente, minacciando anche di chiamare subito i carabinieri. Alla parola carabinieri la delinquente si è quindi allontanata mostrandosi infastidita dal suo atteggiamento poco fiducioso nei suoi confronti. Altri due sono stati i tentativi di truffa nei giorni scorsi ai danni di altrettante coppie di anziani residenti nei pressi della chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Cesanella.

Non aprire mai il link