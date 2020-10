Covid, ancora record di contagi La percentuale positivi è al 13%

Ancora record per i contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: i positivi sono 26.831 (ieri erano stati 24.991). I morti sono 217 (ieri erano stati 205). Sono invece 201mila i tamponi effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. In ascesa anche il rapporto tra numero di positivi e test diagnostici somministrati. Oltre il 13% (precisamente 13,3%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 13 sono risultati positivi; ieri era del 12,5%.I tamponi sono stati 201.452, 2500 in più rispetto a ieri quando erano stati 198.952: ancora un record.

LOMBARDIA

In Lombardia sono 7.339 i nuovi contagi. Sono 57 i decessi. È quanto si evince dai dati nazionali diffusi dal ministero della Salute. I casi sono in lieve calo rispetto a ieri (7.558), le vittime in crescita: ieri erano 47.

CALABRIA

In Calabria nelle ultime 24 ore si registra un nuovo aumento del numero dei ricoveri per coronavirus, passati da 131 a 141. Il dato emerge dal bollettino quotidiano della Regione sull'andamento del coronavirus. L'aumento tuttavia riguarda solo le Malattie infettive (+14 rispetto a ieri, per complessivi 134 ricoveri), mentre invece sono diminuiti i ricoveri in terapia intensiva (-4 rispetto a ieri, per complessivi 7 ricoveri). A Catanzaro i ricoveri sono 34 (di cui 1 in terapia intensiva), a Cosenza 52 (di cui 2 in terapia intensiva), a Reggio Calabria 52 (di cui 4 in terapia intensiva), a Vibo Valentia 5.

VALLE D'AOSTA

Sono 178 i nuovi casi di cononavirus in Valle d'Aosta, e non ci sono nuovi decessi. I nuovi test eseguiti sono 300, raggiungendo i 25.235 dall'inizio della pandemia. I casi positivi totali toccano quota 2.981. Ci sono 120 persone ricoverate, 7 in terapia intensiva e 1.457 in isolamento domiciliare.

CAMPANIA

PIEMONTE

Sono 27 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verificatisi oggi. Il totale è, dunque, ora di 4332 deceduti risultati positivi al virus, 706 Alessandria, 262 Asti, 226 Biella, 419 Cuneo, 410 Novara, 1900 Torino, 233 Vercelli, 134 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 42 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 65.030 (+2585 rispetto a ieri) di cui 1166 (45%) sono asintomatici e così ripariti, 951 screening, 654 contatti di caso, 980 con indagine in corso, 229 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 283 in ambito scolastico, 2073 tra la popolazione generale.



TRENTINO

Numeri molto alti oggi in Trentino legati alla pandemia di Covid-19. Il bollettino giornaliero dell'azienda sanitaria provinciale indica 5 decessi, 191 nuovi casi (128 sono sintomatici) sui 2.761 tamponi e 100 pazienti complessivamente ricoverati. Si è aggravata la situazione dei decessi, altri 5, tutti riferiti a persone anziane (una in Rsa e due ciascuno negli ospedali di Trento e Rovereto). In ospedale sono ricoverati 100 pazienti covid, sei di essi necessitano della terapia intensiva. Le classi delle scuole attualmente in quarantena sono 116.



ALTO ADIGE

Ancora due morti in Alto Adige. Lo segnala l'Azienda sanitaria provinciale i cui laboratori, ultime 24 ore, hanno processato 2.566 tamponi (di cui 1.203 nuovi test) accertando 298 nuovi casi positivi. Il bilancio delle vittime cresce ancora - ora sono 306 tra ospedali e case di riposo - così come cresce il numero - sono 7.485 - delle persone di cui è stata accertata la positività al coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria e quello delle persone attualmente in isolamento domiciliare: dalle 6.666 di ieri si è passati oggi a 7.313. Restano 15 i pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva e 133 nei normali reparti ospedalieri, mentre aumentano quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate: sono 60, dodici in più rispetto ad ieri. Altri 42 (uno in più) sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 468 nuovi contagi (5.659 tamponi eseguiti) e cinque decessi. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 9.610, di cui: 3.151 a Trieste, 3.552 a Udine, 1.839 a Pordenone e 977 a Gorizia, alle quali si aggiungono 91 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 4.160. Scendono a 34 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 152 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 387, con la seguente suddivisione territoriale: 205 a Trieste, 86 a Udine, 85 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 5.063, i clinicamente guariti 52 e le persone in isolamento 3.922.

VENETO

Altri 1.065 nuovi casi, 10 ricoverati In più in terapia intensiva e 17 in area non critica, e sette decessi. È Il bollettino della giornata odierna in Veneto, diffuso dalla regione. Il totale dei soggetti attualmente positivi sale a 24.655, I ricoverati in area non critica a 876 e quelli in terapia intensiva a 112.

EMILIA - ROMAGNA

Sono 1.545 in più rispetto a ieri, i positivi in Emilia Romagna su un totale di 21.860 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 7,1%. Otto i nuovi decessi. Dall'inizio dell'epidemia i decessi complessivi in Emilia-Romagna sono 4.601, 52.038 i casi di positività. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 123 (+4 rispetto a ieri), 1.054 quelli in altri reparti Covid (+55). Sul territorio, sono 123 persone ricoverate in terapia intensiva. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 19.713 (1.484 in più di quelli registrati ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, sono complessivamente 18.536 (+1.425 rispetto a ieri), il 94% dei casi attivi.



TOSCANA

In Toscana sono 38.958 i casi di positività, 1.966 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono il 5,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,6% e raggiungono quota 13.678 (35,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.056.864, 15.594 in più rispetto a ieri. Sono 9.904 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 19,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 842 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 23.970, +7,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.093 (106 in più rispetto a ieri), di cui 137 in terapia intensiva (7 in più). Oggi si registrano 13 nuovi decessi.

UMBRIA

Forte aumento dei nuovi casi in Umbria nelle utlime 24 ore. Secondo i dati comunicati dalla Regione sono 694, che portano il totale a 8.967 dall'inizio della pandemia. L'incremento è il più alto in regione dall'inizio della pandemia, considerando anche la prima ondata. La Regione segnala anche altri cinque decessi, che portano il totale a 119. Ci sono 9 ricoverati in più nei reparti Covid (salgono così a 301) e 41 ricoverati in terapia intensiva, quattro più di ieri.

LAZIO

Aumentano i nuovi positivi nel Lazio. "Su oltre 25mila tamponi oggi si registrano 1.995 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 1.963 su quasi 23mila tamponi eseguiti. Diminuisce invece il numero dei decessi: oggi sono 15 a fronte dei 19 di ieri. Per quanto riguarda i guariti, nelle ultime 24 ore sono stati 214. Nella regione sono 29.712 i casi attualmente positivi, 1.786 i ricoverati, cui si aggiungono 168 pazienti in terapia intensiva, e 27.758 in isolamento domiciliare. I guariti sono arrivati a 11.002, i decessi a 1.173 e il totale dei casi esaminati è pari a 41.887.

MARCHE

Record di casi positivi nelle ultime 24 ore nelle Marche, che fanno schizzare il totale oltre quota 13 mila: sono stati 686, il 28,9% rispetto ai 2.372 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi. Si tratta dei numeri più alti dall'inizio della crisi pandemica e in netta crescita rispetto a quelli diffusi ieri, quando erano stati individuati 351 nuovi casi, il 20,3% rispetto ai 1.731 test effettuati. Il totale dei casi individuati dall'inizio della crisi è salito così a 13,095. Lo si apprende dal primo aggiornamento del Servizio Sanità della Regione Marche. Sempre ieri, sono stati effettuati anche 1.543 test nel percorso guariti.

ABRUZZO

Sono 482 i nuovi casi accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Come sta accadendo ormai quotidianamente, si tratta del dato più alto mai registrato. Sono emersi dall'analisi di 3.710 tamponi: è risultato positivo il 12,99% dei campioni analizzati, cioè la percentuale più alta delle ultime settimane. Sei i decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 540. Gli attualmente positivi superano quota 5.400 e, di conseguenza, aumentano i ricoveri. Dei nuovi casi, 183, cioè il 37,96%, sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Il paziente più giovane ha otto mesi, il più anziano ha 99 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 75: 19 in provincia dell'Aquila, 8 in provincia di Pescara, 12 in provincia di Chieti e 36 in provincia di Teramo. I decessi recenti riguardano persone di età compresa tra 78 e 96 anni: uno in provincia dell'Aquila, due in provincia di Teramo e tre in provincia di Chieti.



CAMPANIA

Ci sono 3.103 casi in Campania. È Il numero più alto di sempre. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 17.735. Lo comunica l'unità di crisi della Campania, precisando che il dato dei positivi comprende lo screening fatto nel comune zona rossa di Arzano. Ci sono, inoltre, 20 morti, decessi avvenuti tra il 24 e il 28 ottobre, e 265 guariti. Dall'inizio dell'emergenza i casi di covid sono stati 48.885 su 919.318, 644 i deceduti, 10.537 i guariti.



BASILICATA

Altri 106 nuovi casi positivi sono stati registrati in Basilicata, di cui 17 riferiti a cittadini residenti in Puglia e lì in isolamento, emersi a fronte dei 1.004 tamponi processati ieri. Lo fa sapere la giunta regionale dai dati estratti dalla piattaforma Covid-19. Al momento sono 81 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, di cui 7 in terapia intensiva. Quattordici le persone guarite.

PUGLIA

Sono 716 i nuovi casi registrati in Puglia, a fronte di 7083 test effettuati. I casi sono così suddivisi: 240 in provincia di Bari, 41 in provincia di Brindisi, 48 nella Bat, 208 in provincia di Foggia, 48 di Lecce, 129 di Taranto, 1 attribuito a residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 7 decessi: 2 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 544.675 test e risultate positive 17.069 persone. 6361 sono i pazienti guariti. I casi attualmente positivi sono 10.002.

CALABRIA

"In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 266.077 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 268.987 (allo stesso soggetto possono essere effettuati piu' test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 4.624 (+224 rispetto a ieri), quelle negative 261.453". Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: i decessi dall'inizio dell'emergenza sono 113 (+2 rispetto a ieri).

SICILIA

Continua a salire la curva dei contagi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono 789 i nuovi casi registrati nell'Isola dove gli attuali positivi raggiungono quota 12.745. Cresce anche il numero delle vittime, 13 in più rispetto a ieri (472 dall'inizio dell'emergenza) e dei guariti che sono 219 (6.605). è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 839, mentre si trovano in terapia intensiva 115 persone. I tamponi processati sono 7.226.



SARDEGNA

Continua l'altalena della curva dei contagi in Sardegna: dopo il boom di ieri, con 362 casi, oggi un nuovo calo: 282 nuovi positivi, 180 rilevati attraverso attività di screening e 102 da sospetto diagnostico. Salgono così a 8.808 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati nell'Isola dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano anche due vittime (207 in tutto): un uomo e una donna, entrambi di 83 anni e residenti nel nord Sardegna.