Oltre 500 positivi oggi, nessuna Regione a zero contagi

Crescono i contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 552 casi, 150 in più rispetto a ieri. Veneto e Lombardia fanno segnare il maggior numero di positivi, ma nessuna Regione ha zero contagi. Diminuiscono le vittime, tre in meno rispetto a giovedì 6 agosto.

Nessuna Regione ha 0 contagi

Nelle ultime 24 ore, i casi di positività al Coronavirus sono stati registrati in tutte le regioni, da Nord a Sud dell'Italia. Molise e Basilicata, che ieri non contavano alcun contagio, nell'ultima giornata hanno segnalato rispettivamente 1 e 21 persone infette. La Lombardia sale a quota 69 mentre il Veneto conta 103 nuovi casi.

Decessi

Il numero dei decessi è inferiore rispetto a ieri quando, invece, si erano registrate 6 vittime - contro le 3 di oggi - in Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. I casi di infezione attualmente in corso sono così suddivisi: 779 malati ordinari (+13), 42 quelli ricoverati in terapia intensiva (0) e 12.103 quelli in isolamento domiciliare (+213). Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 319 (-28), per un totale complessivo dall'inizio dell'epidemia di 201.642 unità.

Rapporto positivi/test eseguiti

Il numero dei tamponi effettuati è di 59.196 (ieri 58.673) per un totale di 7.158.909 dall'inizio dell'epidemia. Il rapporto positivi/tamponi risulta, pertanto, pressoché stabile e pari allo 0,93% di positivi sugli individui testati.

I dati per regione

- Lombardia: 96.706 +69 (+0,07%)

- Piemonte 31.799 +37 (+0,12%)

- Emilia-Romagna 30.008 +54 (+0,18%)

- Veneto 20.535 +183 (+0,90%)

- Toscana 10.560 +13 (+0,12%)

- Liguria 10.272 +9 (+0,09%)

- Lazio 8.764 +20 (+0,23%)

- Trentino Alto Adige 7.753 +8 (+0,10%)

- Marche 6.935 +21 (+0,30%)

- Campania 5.050 +15 (+0,30%)

- Puglia 4.696 +11 (+0,23%)

- Abruzzo 3.474 +39 (+1,14%)

- Friuli Venezia Giulia 3.436 +4 (+0,12%)

- Sicilia 3.396 +27 (+0,80%)

- Umbria 1.488 +6 (+0,40%)

- Sardegna 1.433 +3 (+0,21%)

- Calabria 1.283 +7 (+0,55%)

- Valle d'Aosta 1.214 +4 (+0,33%)

- Molise 479 +1 (+0,21%)

- Basilicata 475 +21 (+4,63%)