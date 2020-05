Open Arms, parroco difende Salvini: "Responsabilità è del Governo"

" Voto sacrosanto il no a processo contro Salvini ". Sono le parole di Don Ermanno Caccia, parroco di Mortizzuolo, cittadina del Modenese, che commenta con entusiasmo la decisione della Giunta per l'immunità di rigettare l'autorizzazione a procedere contro l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso Open Arms.

In una giornata che si potrebbe definire quasi ''storica'', anche tra i sacerdoti si leva una voce a favore del leader leghista, accusato di sequestro di persona e omissione d'atti d'ufficio per aver tenuto a bordo dell'imbarcazione della Ong 164 migranti per diciannove giorni la scorsa estate, a largo delle acque di Lampedusa. Intervistato ai microfoni di Adnkronos, Don Caccia non le manda a dire: " Giusto il no. - spiega - Non c'è dubbio che la responsabilità della decisione sia del governo. Certo, Salvini era ministro dell'Interno quindi se rinviano a giudizio il buon Matteo quanto meno lo si dovrebbe fare anche con il presidente del Consiglio che era a conoscenza dei fatti. Conte ha sempre detto che era lui il presidente del Consiglio e che nulla si muoveva senza il suo ok ". Il sacerdote ne ha una per tutti, anche per le toghe coinvolte nel caso: " Al di là delle incongruenze di Matteo Renzi e del suo movimento (l'ultima si è vista la settimana scorsa con il ministro della giustizia Bonafede) mi sembra - osserva - tutto sommato che sia coerente. Anche Renzi poi è stramaledetto dai giudici e non mi sembra che la casta dei giudici in questo momento abbia grandi lezioni da impartire".