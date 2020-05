Open Arms, processo a Salvini: la Giunta immunità decide oggi

Al via la conta in Giunta per le elezioni e l’immunità di Palazzo Madama, riunitasi oggi per esprimersi sulla richiesta del tribunale dei ministri di Palermo di rinviare a giudizio il segretario della Lega Matteo Salvini per il caso della nave di Open Arms, quando era ministro dell’Interno dell’allora governo gialloverde.

L’ex titolare del Viminale è accusato di sequestro di persona per non aver concesso ai 164 migranti a bordo dell’imbarcazione della ong spagnola di scendere a terra; per diciannove giorni, dal primo al venti agosto, l’Open Arms rimase al largo di Lampedusa. Per questa ragione i magistrati siciliani vogliono processare il capo politico del Carroccio, non solo per sequestro di persone, ma anche per omissione di atti d’ufficio. Per farlo, servirebbe il "via libera" di Palazzo Madama, visto che Salvini è senatore.

Il verdetto della Giunta è atteso in giornata – forse già in tarda mattinata – e la riunione è iniziata attorno alle nove di questa mattina nella Sala Koch del Senato. La seduta è presieduta da Maurizio Gasparri e stando a quelle che sono le ultime indiscrezioni, il pronostico è a favore dell’ex ministro dell’Interno, dal momento che contro il processo si dovrebbero esprimere undici voti, mentre a favore dieci.

I senatori favorevoli a processare Salvini sono quattro esponenti del Movimento 5 stelle, uno del Partito Democratico, tre di Italia viva, uno di Leu e il senatore Gregorio de Falco, fuoriuscito tempo fa dalla compagine pentastellata. Undici invece i voti sicuro per il no al processo: cinque della Lega, quattro di Forza Italia, uno di Fratelli d'Italia e uno del senatore delle Autonomie Meinhard Durnwalder. A decidere le sorti dell'ex ministro saranno dunque i due indecisi, la senatrice 5 stelle Alessandra Riccardi, e l'ex penta stellato Michele Giarrusso. Il voto è atteso per la tarda mattinata, ma la votazione dovrebbe risolversi con 13 voti a 10 a difesa di Salvini, oppure 12 a 11 se la senatrice Ricciardi dovesse votare come tutti gli altri pentastellati.

"Ho solo difeso i confini, la sicurezza, la sovranità e l’onore degli italiani"

Lo strappo di Italia Viva

Ciò detto, l’ultima parola spetterà al Parlamento, dal momento che entro un mese dal verdetto odierno, l’aula delconfermerà o ribalterà la decisione della Giunta per le immunità. Nelle ultime ore, in vista della conta a Palazzo Madama, Matteo Salvini ha dichiarato che rifarebbe tutto quello fatto circa l’Open Arms, dicendosi orgoglioso di aver difeso l’Italia:

A sorpresa, i renziani non partecipano al voto: tre senatori di Iv, infatti, hanno deciso di non prendere parte alla votazione in Giunta. Francesco Bonifazi, capogruppo di Italia Viva ha reso infatti noto la non partecipazion al voto sulla vicenda Open Arms e la volontà di rimettersi al parere dell'Aula. "Non c'è stata a nostro parere un'istruttoria seria, così come avevamo richiesto sia in questo caso che nella precedente vicenda Gregoretti: era necessario ricevere indicazioni sui rischi reali di terrorismo e sullo stato di salute riguardo alle imbarcazioni bloccate in mare dall'ex ministro dell'Interno, che non sono arrivate" , spiega il renziano in una nota, nella quale si legge anche: "La motivazione principale per cui Italia Viva decide di non partecipare al voto risiede però nel fatto che, dal complesso della documentazione prodotta, non sembrerebbe emergere l'esclusiva riferibilità all'ex ministro dell'Interno dei fatti contestati".

Quindi, non è mancata una considerazione che sembra essere una frecciata al premier Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi già dalla scorsa legislatura: "Pare che le determinazioni assunte da quest'ultimo (Salvini, ndr) abbiano sempre incontrato, direttamente o indirettamente, l'avallo governativo" .

Vista la presa di posizione del partito di Matteo Renzi, la relazione con cui il presidente della Giunta per le immunità del Senato Maurizio Gaspari propone di respingere la domanda di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini dovrebbe essere approvata con 12 voti favorevoli e 8 contrari.