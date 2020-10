Il parroco ai fedeli: "Dio ci dice che palestra e movida non sono essenziali"

Dopo le indiscrezioni, le bozze e le polemiche, Giuseppe Conte ha firmato il secondo Dpcm di ottobre e quest'oggi, verso le 13.30 (ma con il consueto ritardo cui ormai ci ha abituati) lo ha illustrato agli italiani. Tra servizi della movida, con ristorazione e bar chiusi alle 18, palestre, censtri estetici, piscine, teatri e cinema che nemmeno possono sollevare la loro serranda, una domanda è corsa sui social: e le chiese? Le chiese restano aperte. Sono tante le proteste che si sono levate in tal senso, soprattutto da parte degli italiani che a causa delle nuove restrizioni rischiano di veder fallire la loro attività nonostante gli investimenti dei mesi precedenti per adeguare i locali alle indicazioni del governo. Il coronavirus va contenuto e si chiedono maggiori sacrifici. Ma non a tutti.

" Dio, attraverso cose concrete ci sta riportando ad una gerarchia di valori e in fondo ci dice che andare in palestra o fare la movida è meno importante ", così si è espresso padre Ottavio

De Bertolis, della Chiesa del Gesù di Roma. Le sue parole sono risuonate tra le mura dell'edificio ecclesiastico durante l'omelia della messa mattutina, un discorso fatto allo scopo di ammorbidire i fedeli in vista delle nuove restrizioni che, da lì a poco, avrebbe annunciato il presidente del Consiglio. Il parroco ha spiegato il Dpcm di Giueppe Conte ma l'ha fatto dal suo punto di vista, quello della fede e della religione: " Il Signore ci riporta all'essenziale e, non per fare un èndorsement al governo che sta decidendo in queste ore, ma vedete in fondo in questo modo è come un ritorno all'essenziale in un tempo in cui ognuno, stretto al proprio albero, si ricorda che ci sono tanti alberi, cioè la carità verso il prossimo, e che il mondo non è abitabile solo avendo te stesso come principio e fine di tutte le cose ".