"Pensate alla vostra dignità". L'imprenditore tunisino contro i migranti irregolari

Mentre la sinistra incoraggia le partenze illegali dal nord Africa, spinta da un'ideologia buonista capace di fare danni e illudendo i migranti che in Europa potranno trovare l'oro, chi veramente ha a cuore le vite umane dei propri connazionali tenta un'operazione di dissuasione. È il caso di Kamel Ghribi, presidente della Gk Investment Holding Group e vice presidente del gruppo ospedaliero San Donato, che ha deciso di scrivere un articolo in lingua araba sul sito di Radio Mosaique dal titolo " No alla morte per annegamento, no all'immigrazione illegale. Vivi il tuo sogno, ma... " in cui ha esortato i suoi connazionali a non tentare le traversate illegali.

" Quello che vediamo accadere quotidianamente in termini di immigrazione irregolare nella regione del Mediterraneo provoca timore e turbamento sia nel Paese di origine che in quello di arrivo, con numerose ripercussioni negative che colpiscono molti aspetti sociali, politici, di sicurezza, facendo emergere uno squilibrio sociale e psicologico che minaccia le due sponde del Mediterraneo ", ha spiegato Ghribi, analizzando con lucidità la vicenda. Il manager tunisino ha invitato i giovani tunisini a " pensarci a lungo " prima di tentare di sbarcare illegalmente sulle coste europee perché il Vecchio Continente, colpito da pandemia e guerra, sta attraversando una grave crisi economica e non è " la Terra Promessa ".

E ha redarguito i giovani tunisini, che " non dovrebbero essere attratti da operazioni di attraversamento illegali dei valichi di frontiera, tentati di trovare una vita sontuosa dall'altra sponda del Mediterraneo ", purtroppo anch'essa aggravata attualmente dalle " difficoltà della vita ". Ma Kamel Ghribi mette anche a tacere la narrazione contro-italiana della sinistra, che cerca di dipingere un Paese che non esiste, fatto di persone razziste e intolleranti. Narrazione smentita dallo stesso Ghribi, che ha dato una lezione esemplare alla sinistra, spiegando che " il popolo italiano era ed è tuttora uno dei popoli più generosi e ospitali ". Tuttavia, la crisi gli ha imposto di controllare il fenomeno dell'immigrazione attraverso canali legali e " scegliere chi lo merita davvero per garantire a te e ai suoi cittadini la comodità e sicurezza ".