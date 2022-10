Oltre 75mila migranti da gennaio: i dati che incastrano Lamorgese

I dati del Viminale relativi agli sbarchi nel nostro Paese, aggiornati al 14 ottobre, indicano che nel nostro Paese sono entrati via mare 74.968 migranti. Un numero che non tiene conto di quelli che sono arrivati negli ultimi due giorni, che fanno superare abbondantemente quota 75mila. Nell'ultimo numero di Poliziamoderna, la rivista ufficiale della polizia di Stato, il focus del primo piano è stato interamente dedicato all'emergenza migranti.

Il direttore centrale per la polizia dell'Immigrazione e delle Frontiere, Giuseppe De Matteis, ha analizzato il fenomeno partendo dagli sbarchi sull'isola di Lampedusa, passando per le rotte seguite dai trafficanti di esseri umani per arrivare nel nostro Paese, fino ad un'analisi geopolitica della situazione attuale. " Molto spesso si fa un confronto tra le cifre di quest'anno e quelle dei due precedenti. In questo modo, però, non si fornisce un servizio di informazione corretto, in quanto 2020 e 2021 sono stati caratterizzati dalla pandemia, quindi è normale che i dati ne siano stati influenzati al ribasso. Stessa cosa vale per il 2019, quando ancora non c'era il Covid, ma una guerra civile in Libia, con le autorità locali che impedivano la partenza dei migranti dalle proprie coste ", ha dichiarato Giuseppe De Matteis.

Il boom degli sbarchi si registrò nel 2016, quando nel nostro Paese arrivarono 180mila migranti. Successivamente, grazie agli accorti effettuati dall'allora ministro dell'interno Marco Minniti, ci fu una netta riduzione, che si fece ancora più marcata con l'arrivo di Matteo Salvini al Viminale. Poi, nei due anni successivi, il Covid ha rallentato gli sbarchi nel nostro Paese ma quest'anno i flussi - con Luciana Lamorgese al governo - sembrano essere ripresi con intensità e nemmeno l'autunno sta rallentando gli sbarchi in Italia. " Quest'anno stiamo registrando un forte incremento di cittadini egiziani. Ciò può voler dire che potremmo assistere a un esodo anche nei mesi non estivi ", ha detto ancora Giuseppe De Matteis, confermando una tendenza che si sta già verificando.

In queste ultime ore sembra essersi riaperta la tratta turca che porta agli sbarchi in Salento. In meno di 24 ore sono stati 3 gli eventi, l'ultimo nel corso della notte, quando un'imbarcazione con a bordo 80 stranieri è stata avvistata e soccorsa ad alcune miglia al largo di Gallipoli, dove è poi stata scortata dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto. Nella serata di ieri, in due differenti sbarchi, sono approdati sulle coste di Santa Maria di Leuca sempre in provincia di Lecce, altri 163 migranti di varie nazionalità.