"Pentiti dei tuoi peccati". Pregliasco aggredito dai no vax

Si è fermato a 20 il numero di manifestazioni con corteo, o tentativo, dei no vax a Milano. Sabato 11 dicembre, infatti si è svolta una manifestazione autorizzata all'Arco della pace alla quale ha deciso di prendere parte anche Fabrizio Pregliasco. Il virologo e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano, infatti, si è presentato al presidio con le telecamere di Controcorrente per cercare di parlare con i no vax, per ascoltare le loro motivazioni e convincerli con le ragioni della scienza. Tuttavia, le buone intenzioni di Fabrizio Pregliasco non sono state apprezzate e il medico è stato aggredito dai no vax.

" È importante parlare e confrontarsi, sentire quali sono le difficoltà di molti rispetto alla comunicazione non facile sulla opportunità della vaccinazione ", ha detto Fabrizio Pregliasco ai cronisti che l'hanno intercettato. " Alcuni erano pesantemente contrari, mentre altri hanno parlato ma non ho avuto confronti difficili, anzi ", ha proseguito il virologo. Tra le accuse che sono state rivolte a Fabrizio Pregliasco, in quanto rappresentante dei medici, c'è quella che " neghiamo la realtà e che ci sia qualcosa dietro ". E quindi, prima che iniziasse la manifestazione, ha detto: " Sarà difficile convincerli ma parlare e confrontarsi è sempre importante ".

Il medico è stato aggredito dai manifestanti con insulti e minacce una volta iniziata la manifestazione. Il virologo del dipartimento di Scienze biomediche per la Salute dell'università degli Studi di Milano si trovava in quella piazza per un servizio concordato con la redazione del programma di Rete4, quando gli animi dei partecipanti si son scaldati. In quei momenti concitati, uno dei partecipanti ha gridato contro il medico: " Pentiti dei tuoi peccati e delle menzogne che hai raccontato ". Le urla sono state accompagnate dall'augurio di bruciare all'inferno.