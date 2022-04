Perseguita l'amante di 83 anni, nuovi guai per un 71enne (al quinto processo)

Un uomo di 71 anni è finito in tribunale per la quinta volta dopo aver perseguitato la donna 83enne di cui era innamorato. I due si erano conosciuti sulle piste da ballo di un locale a Torino.

Inizialmente la loro era una semplice amicizia che con il passar del tempo si è trasformata in storia d'amore. Per questo motivo il 71enne aveva lasciato la moglie e si era fidanzato con la sua amante. I due per qualche mese cominciano a conoscersi, escono insieme a cena, fanno lunghe passeggiate, fino a quando la donna cambia idea e gli comunica che per non meglio precisati problemi di coppia devono lasciarsi. A questo punto l'uomo che aveva "progettato un futuro" con l'amata, non ci sta e si convince che potrebbe riaverla insistendo con il corteggiamento. Ogni giorno quindi si presenta alla porta della signora, le spedisce dei fiori, le manda numerosi messaggi e cerca continuamente di parlare con lei al telefono.

L'anziana comincia a stancarsi di questo atteggiamento molesto e cerca invano di spiegare all'uomo che il rapporto è finito. Ma questo scatena un sentimento di gelosia incontrollata, tanto che una notte si ritrova l'uomo davanti alla porta di casa. L'anziano si giustifica dicendo che era andato a controllare che non fosse in compagnia di un altro uomo. Questo episodio per la donna è la goccia che fa traboccare il vaso e decide di porre un argine invalicabile. Cambia più volte numero di telefono, si trasferisce per qualche mese in un'altra regione, smette di ballare e di frequentare i vecchi posti a cui era legata.

"Sei stata solo mia e non sarai mai di un altro. Piuttosto ti ammazzo", le scriveva il 71enne che, non si sa come, riusciva sempre a ottenere il suo nuovo numero. Dopo varie denunce per l'uomo scatta l'ordine restrittivo del tribunale che gli vieta di avvicinarsi all'ex. Nonostante ciò lo stalker continua speranzoso con i suoi messaggi asfissianti.

Il pensionato finisce agli arresti per 18 mesi durante i quali però non fa un mea culpa. Tornato libero ricomincia con il suo "mal d'amore" e lo stalking: "Voglio solo una spiegazione, io sono innamorato". Le denunce e i processi vanno avanti fino ad oggi. Di recente, dopo 4 anni dall'ultimo episodio contestato, l'uomo si è presentato alla porta della sua ex compagna e per questo motivo dovrà subire il quinto processo.