Il piano ignorato dal governo ​per evitare la seconda ondata

Tracciamento dei contagi e tamponi a tappeto, per la creazione di una strategia utile per affrontare con maggiore sicurezza la riapertura delle attività e la ripresa delle lezioni a scuola. Sarebbe dovuto servire a questo il piano messo a punto dal virologo Andrea Crisanti, che il 20 agosto consegnò il documento al governo. E ora, a distanza di due mesi, il direttore di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova rivela, intervistato da Lettera150: "N on ho più avuto riscontri alla mia proposta" .

Il documento, reso noto da Lettera150, think tank composto da circa 250 accademici e nato sulla spinta del primo lockdown, indicava quale dovesse essere la " strategia per evitare una seconda ondata ", che ora sembra sia arrivata e abbia colpito anche l'Italia. Il piano di Crisanti prevedeva il tracciamento automatico di tutte le persone appartenenti agli ambienti di vita dei casi risultati positivi e la dotazione di " una rete di laboratori fissi e mobili per incrementare a 400mila la capacità di effettuare tamponi ed eliminare differenze regionali ". L'obiettivo, spiega Andrea Crisanti, era quello " di consolidare i risultati del lockdown e mantenere i contagi a un livello basso che non interferisse con la qualità della vita e le attività produttive ".

Ma la proposta è rimasta inascoltata: " Non ho più avuto riscontri alla mia proposta ", ha denunciato il virologo. E ora, dopo mesi, " vengono emanati nuovi decreti del presidente del consiglio, destinati ad impattare sulla nostra qualità della vita e sulle nostre attività lavorative, subiti pazientemente con la speranza che possano contribuire a diminuire il contagio ". Ma anche questa volta, a detta di Crisanti, si sta facendo un errore: quello " di non chiedersi come, ridotto il contagio con misure progressivamente restrittive, si faccia a mantenerlo a livelli bassi". Infine, il virologo mette in guardia: "La mancata risposta a questa domanda ci condannerà a una altalena di misure restrittive e ripresa di normalità che avrà effetti disastrosi sull'economia, l'educazione e la vita di relazione ". Il suggerimento di Crisanti è quello di " creare un sistema di sorveglianza attiva " che permetta, una volta abbassata la curva, di mantenerla tale, per poter convivere con il Covid-19, fino all'arrivo del vaccino, che a detta del virologo non arriverà prima del 2022. È questo, conclude l'esperto, " il migliore investimento per supportare l’economia e migliorare la qualità della vita ".