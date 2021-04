"Ospedale vuoto", "Non sei un virologo": rissa Zangrillo-Galli

Quando il professor Alberto Zangrillo scrive sui social, la polemica è sempre in agguato. Lavora sul campo da oltre un anno per contrastare le infezioni da coronavirus ma le sue iniezioni di fiducia attraverso i tweet vengono spesso accolte con scetticismo. Questa mattina, evidentemente soddisfatto, ha voluto condividere con i suoi follower un traguardo raggiunto dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove è primario dell'unità operativa di Anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare ma la reazione dei social non è stata positiva. Contro di lui anche Massimo Galli, primario dell'ospedale Sacco di Milano.

Nel mirino di Zangrillo sono finiti i giornalisti o, meglio, quei giornalisti che fin dall'inizio dell'epidemia hanno criticato il suo operato e hanno calcato la mano sulle notizie tragiche del nostro Paese, spesso per ragioni politiche. " Cari Signori Giornalisti, questa mattina il Pronto Soccorso #COVID19 del San Raffaele è vuoto. Vaccini, ricerca e soprattutto cure corrette e tempestive fanno la differenza ", ha scritto Alberto Zangrillo in un tweet che ha raccolto oltre 3.7 mila like e tantissimi commenti. Tra questi, però, a fare più rumore non sono stati i tanti a supporto del medico e dei risultati ottenuti dal suo ospedale, bensì quelli critici ma, soprattutto, quelli derisori le parole del primario.

L'attacco dei social

" Più o meno la data coincide, con quel giorno del 2020 quando disse che il virus era ‘clinicamente morto’. Non so se ridere o piangere ", scrive un utente riferendosi a quanto detto dal professor Alberto Zangrillo al termine del primo lockdown, quando i contagi erano calati e la situazione epidemiologica del Paese era tornata sotto controllo. Ed è soprattutto su quell'affermazione di Alberto Zangrillo che si concentrano la maggior parte dei commenti contro il primario. " L'ultima volta che lo dichiarò non ha portato bene, mortacci... ", scrive un altro utente. E ancora: " Non le è bastato avere detto cose ed essere smentito in estate. A lei piace ritentare, non molla mai ".

Ci sono, poi, gli utenti più pignoli, quelli che sono andati a guardare sull'app di Regione Lombardia se quanto detto da Alberto Zangrillo fosse vero. La Regione, infatti, ha fatto sviluppare un'app in cui è possibile vedere in tempo reale gli accessi ai pronto soccorso di tutta la regione. Il risultato del sistema telematico di controllo, nelle ore successive, registrava un grado di affollamento più alto del normale, probabilmente sintomo di ingressi Covid. " Segnalo subito l’errore ai gestori dell’app ", ha scritto un utente in modo ironico. Un altro utente, invece, ha smentito la versione di Zangrillo portando una presunta esperienza che l'ha coinvolto da vicino: " Strano, stamattina con l'ambulanza, alle 6.30, è stata portata la nonna di un mio carissimo amico. Controlli meglio ".

La critica di Galli