Pulmino precipita in un torrente: un morto

Tragedia ad Aosta, dove un pulmino da 9 posti è precipitato nel torrente Evancon, in val d'Ayas, nei pressi dell'abitato di Champoluc. A bordo si trovavano 4 persone, 3 turisti e l'autista. L'unica vittima dell'incidente è proprio l'autista, un uomo di 71 anni. Le squadre di soccorso sono ancora al lavoro mentre le forze dell'ordine sono impegnate a stabilire le cause del sinistro.

I tre passeggeri del pulmino sono stati salvati e si trovano tutti in buone condizioni di salute. Sarebbero tutti originari del nord Europa, anche l'autista, e si trovavano in Valle d'Aosta per una vacanza. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche la possibilità che l'uomo sia stato colto da un malore improvviso e che questa sia la causa che l'abbia portato a perdere il controllo del mezzo, che poi è precipitato nel torrente. Stando ai primi rilievi e ricostruzioni effettuati sul posto, è stato appurato che il pulmino durante la corsa ha sfondato una protezione del ponte sul torrente e poi è precipitato.

Ai soccorsi hanno partecipato i carabinieri, i vigili del fuoco e una guida del soccorso alpino valdostano che era in zona. Due uomini dell'Arma, capita la situazione, si sono tuffati nel torrente per tentare il salvataggio dell'autista. Si sono anche prodigati nelle prime operazioni di rianimazione dell'uomo ma purtroppo per lui non c'era già più nulla da fare.