Quasi 40mila casi di coronavirus in un giorno e 425 nuovi decessi

Il bollettino della Protezione civile di quest'oggi dichiara complessivamente 39.811 nuovi casi di positività al coronavirus su un totale di 231.673 tamponi processati. I nuovi decessi sono 425. La percentuale di positività sul numero complessivo di tamponi è del 17,18%. Crescono i nuovi ricoverati negli ospedali italiani, che oggi sono stati 1.223, di cui 119 in terapia intensiva. I nuovi guariti sono 5.966.

La Lombardia continua ad avere la maglia nera dei contagi di giornata e oggi ha toccato un nuovo record con 11.489 nuovi casi di coronavirus rilevati su un totale di 46.099 tamponi eseguiti in 24 ore. Si impenna l'incidenza dei nuovi positivi sul totale dei tamponi testati nella regione, che oggi è del 24,92%. La Lombardia guida ancora la triste classifica dei decessi, con un incremento di 108 unità rispetto a ieri. La Lombardia oggi è seconda solo al Piemonte per numero di nuovi ingressi in ospedale per ricoveri in reparti Covid, con 250 ricoverati ma è la regione che ha registrato il maggior numero di ingressi in terapia intensiva con un aumento di 40 unità rispetto a ieri. Crescono a ritmo sostenuto anche i contagi in Piemonte, dove sono stati rilevati 4.437 nuovi casi di coronavirus in 24 ore. Nella regione sono stati registrati 251 nuovi ingressi negli ospedali cittadini, uno in più rispetto alla Lombardia, ma ora si rischia il collasso. Aumentano di 16 unità gli ingressi nelle reapie intensive del Piemonte e sono 45 i nuovi decessi della giornata.

Corrono anche i contagi in Campania, che non si discosta molto da quelli rilevati in Piemonte. Sono, infatti, 4.309 le nuove positività della regione, che continua a segnalare un calo dei ricoveri nelle terapie intensive. Crescono, invece, i nuovi ingressi nei reparti Covid della Campania, che oggi ha registrato un incremento di 79 pazienti rispetto a ieri. È di 15, invece, l'aumento dei decessi. Nel Lazio sono 2.699 le nuove positività, rilevate su circa 29mila tamponi eseguiti in un giorno nella regione. Cresce di 108 unità il numero dei pazienti ricoverati nei reparti Covid degli ospedali regionali e di 3 unità quello dei ricoverati in terapia intensiva. Sono, invece, 27 i nuovi decessi. Nei dati di oggi è importante segnalare che in Sicilia ci sono stati 35 decessi, triste record della regione da quando è scoppiata la pandemia e che la Sardegna ha avuto un incremento di 10 pazienti in terapia intensiva in un solo giorno, il numero più alto registrato da marzo.