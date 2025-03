Reincontrare o no la vecchia fiamma-lolita?

Ascolta ora 00:00 00:00



Buongiorno Valeria, mi scusi se la disturbo. Non sono abituato a scrivere lettere alla «posta del cuore» di un quotidiano, ma mi trovo in una circostanza molto particolare. Mi chiamo P.L. Ho 85 anni, abito in Piemonte, mi sono rimaste le passioni per i romanzi e il cinema, meno male, mi dico. L’altra sera tardi, in tv, hanno ridato il film «L’amante» tratto dal libro di Marguerite Duras. Caso vuole, da giovane uomo, avevo circa 35 anni, ho vissuto una storia analoga, una relazione con una ragazza appena diciottenne, chissà, forse meno. Una passione che mi ha portato, quasi, sull’orlo della follia. Eravamo uniti dalla passione ma divisi dall’amore e dagli obblighi; io mi dovevo sposare. Ero, eravamo dove mia nonna aveva una villa sul mare, nei pressi di Castiglione della Pescaia. L’incontro tra me e la ragazza è avvenuto su un battello, come nel film. Fin qui i ricordi, belli, struggenti. Ma questa storia, circa un mese fa, è riemersa dal passato: la ragazzina di allora, oggi ancora una bella donna, vista in foto, attraverso i social (che uso aiutato da mio figlio; ps. sono rimasto vedovo), mi ha rintracciato e mi ha proposto di reincontrarla. Cara Valeria, non le dico lo scombussolamento, mio, psicologico, fisico; ho problemi di cuore. Ora, la mia mente rivive tutti i fotogrammi di allora, pensi l’effetto che può fare una ragazza così giovane su un uomo... Arrivo alla domanda finale, gentile Valeria: come mi devo comportare? Reincontrarla o no? Per fare e dire che cosa? Magari poi sto male... Ribalti la situazione, lei che cosa farebbe...

Grazie per l’attenzione, cordiali saluti!

P.L.

Caro P.L., credo non mancherebbe di rispetto e non farebbe torto a nessuno decidendo di rivedere la sua antica passione. Sua moglie purtroppo non c’è più, i suoi figli sono ormai grandi, e l’idea di questa riunione tardiva non è neppure venuta in mente a lei bensì alla «ragazza del battello», quindi non vedo perché macerarsi nell’indecisione. È spaventato dalla sua «veneranda» età e non sa cosa potrebbe offrire a una donna tanto più giovane. Ma anche la sua amica, se non sbaglio, sa quanti anni intercorrono tra voi. E questo, evidentemente, non è stato un deterrente per lei.