Von der Leyen, piano da 800 miliardi per la sicurezza Ue: "Viviamo tempi pericolosi"

Ascolta ora 00:00 00:00

- articolo in aggiornamento -

Questa è "un'era di riarmo" e l'Europa "è pronta" a fare quello che serve per difendersi. Usa parole nette la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, presentando a Bruxelles il piano "Rearm Europe", suddiviso in cinque punti. "Viviamo in tempi molto pericolosi - osserva -. Non serve che descriva la grave natura delle minacce che affrontiamo. O le conseguenze devastanti che dovremo sopportare se quelle minacce si realizzassero".

"La questione non è più se la sicurezza dell'Europa sia minacciata in modo reale - sottolinea Von der Leyen -. O se l'Europa debba assumersi una maggiore responsabilità per la propria sicurezza. In verità, conosciamo da tempo le risposte a queste domande. La vera domanda che abbiamo di fronte è se l'Europa è disposta ad agire con la decisione che la situazione richiede. E se l'Europa è pronta e in grado di agire con la rapidità e l'ambizione necessarie".

"Nei vari incontri delle ultime settimane - prosegue - l'ultimo due giorni fa a Londra, la risposta delle capitali europee è stata tanto clamorosa quanto chiara. Siamo in un'era di riarmo.

E l'Europa è pronta ad aumentare massicciamente la spesa per la difesa. Sia per rispondere all'urgenza di agire a breve termine e per sostenere l'Ucraina, ma anche per affrontare la necessità a lungo termine di assumersi molte più responsabilità per la nostra sicurezza europea".