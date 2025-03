Pacifisti armati

Ascolta ora 00:00 00:00

Nessuno più di noi è convinto che «le armi salvano vite», come titola Repubblica; che la strada per la pace giusta è lastricata di bombe; e che a volte la guerra non è solo l'unica soluzione, ma la migliore. Però noi siamo di destra, moderatamente nazionalisti e abbiamo persino fatto il militare a Fossano.

Quello che però stupisce è vederci superati a sinistra, nella corsa al riarmamento, sia dalla generazione di intellettuali e politici che ieri erano orgogliosi obiettori di coscienza e che ora ci vogliono tutti in guerra; sia dalla sinistra arcobaleno e dei girotondi per la pace che ieri si abbeveravano ai testi di Aldo Capitini e Danilo Dolci e oggi hanno la bava di sangue alla bocca.

Predicavano la pace «senza se e senza ma» e oggi discutono sul sistema missilistico più letale da mandare in Ucraina. Hanno creduto nell'ecologismo più rigido e ora lo baratterebbero per un carro armato da 700 litri di nafta per cento km. Non credono all'identità ma s'immolano per un confine. Hanno passato le domeniche sui carri del gay pride e ora anelano a una parata militare dell'esercito europeo. E nel salotto di Lilli Gruber si è auspicata persino una leva obbligatoria europea, che quando lo diceva Salvini era un cretino. A noi va bene. Ma se poi non fosse gender neutral?

Ha ragione la von der

Leyen. «La forza è la via per la pace» (molto orwelliano...) e «Trasformiamo l'Ucraina in un porcospino d'acciaio». Ottimo. Attenta a pungerti.

I famosi pacifisti per la guerra. Fanno gli eroi. Ma con il sangue degli altri.