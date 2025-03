Trump sospende tutti gli aiuti militari all'Ucraina

Ascolta ora 00:00 00:00

La notizia era nell'aria, dopo l'ultimo faccia a faccia nella stanza ovale della Casa Bianca. Donald Trump ha deciso di sospendere tutti gli aiuti militari all'Ucraina. È il segnale con cui il presidente Usa intende piegare Zelensky, inducendolo a più miti consigli.

A parlarne per prima è stata l'agenzia Bloomberg, che citando alcune fonti sottolinea che la sospensione degli aiuti bellici durerà fintanto che Trump non avrà preso atto della buona fede di Kiev (o meglio di Zelensky) nell'impegno verso la pace. Saranno bloccati gli aiuti militari che in questo momento non si trovano già in Ucraina, compresi gli armamenti attualmente in transito o già in Polonia. Lo stop è stato già comunicato al capo del Pentagono Pete Hegseth.

Il più contento di tutti, in questa fase, non potrà che essere Putin. Anche se, c'è da dire, Trump non chiude del tutto la porta a Zelensky: è solo un avvertimento, forse l'ultimo, che la sua amministrazione fa sul serio e non si limita alle minacce. In altre parole, se l'Ucraina non accetterà le condizioni di Washington per la pace gli Stati Uniti abbandoneranno l'Ucraina al proprio destino, con tutte le conseguenze del caso.

Se Zelensky nell'ultimo vertice a Londra con gli alleati ha appena detto che "la fine della guerra è ancora molto lontana", Trump sul proprio social Truth ha risposto a muso duro: "Questa è la peggiore affermazione che avrebbe potuto fare e l'America non lo tollererà ancora a lungo".

"Il presidente è stato chiaro, è concentrato sulla pace - riporta la Cnn citando ufficiali e funzionari Usa -. È necessario che i nostri partner si impegnino a raggiungere questo obiettivo. Stiamo sospendendo e rivedendo i nostri aiuti per garantire che questo contribuisca a una soluzione". Secondo le fonti della rete americana, la pausa riguarderà tutti gli equipaggiamenti militari non ancora arrivati in territorio ucraino. Fox News, che cita un funzionario di alto grado, conferma che si tratta di una pausa e non di una sospensione definitiva. Il New York Times precisa che la decisione presa da Trump riguarda armi e munizioni per un valore di oltre un miliardo di dollari.

Intanto si fa sentire anche il vicepresidente Usa J. D. Vance. In un’intervista a Fox News afferma che Zelensky ha "mostrato un chiaro rifiuto di impegnarsi nel processo di pace" auspicato da Trump. "Penso che Zelensky non fosse ancora pronto - ha detto - e penso, francamente, che non lo sia ancora, ma penso che prima o poi ci arriveremo. Dobbiamo farlo".

Il segretario di Stato Marco Rubio ribadisce la strategia dell'amministrazione Usa: "Vogliamo portare i russi al tavolo delle

. Vogliamo esplorare se la pace è possibile. Il presidente Trump - riporta la Bbc - è l'unico leader al mondo in questo momento che ha anche una sola possibilità di porre fine in modo duraturo alla guerra in Ucraina".