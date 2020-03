Reddito di cittadinanza a due fratelli marocchini senza alcun diritto

Hanno fatto carte false per ottenere il reddito di cittadinanza e grazie ai loro maquillage sono riusciti a ottenerlo, ricevendo così indebitamente dallo Stato italiano assegni per un totale di 6.500 euro. Poi, fortunatamente, sono stati scoperti. E dunque denunciati. I protagonisti di questa storia sono due fratelli marocchini di cinquantanove e sessantuno anni, residenti a Sesto San Giovanni.

Il comune in provincia di Milano ha reagito, denunciando i due maghrebini per aver ordito il raggiro e dopo che l’amministrazione comunale ha ricevuto dall’Istituto nazionale di previdente sociale l’apposita documentazione e che attesta le loro false dichiarazioni in merito alla residenza e alla composizione del nucleo famigliare. Grazie a questi espedienti erano riusciti a prendere senza alcun diritto il sussidio tanto caro al Movimento 5 Stelle, che lo ha sempre presentato come strumento di lotta alla povertà, ma che ne fatti rappresenta più che altro uno sperpero troppo spesso inutile di risorse statali.

I due fratelli, nel presentare la richiesta per il sussidio, hanno dichiarato di vivere da soli, ma da verifiche anagrafiche è emerso il contrario, ovvero che i due dividevano la stessa casa in via Leopardi, proprio Sesto San Giovanni. Il più giovane dei due fratelli, inoltre, ha dichiarato di essere residente in via Cinque Maggio a Quarto Oggiaro, periferia di Milano.

Bene, anche in questo caso, in seguito a verifiche dell'Ufficio Anagrafe, si è appurata la falsità della dichiarazione. E così, da luglio 2019 a oggi i due fratelli marocchini hanno percepito indebitamente sussidi dall'Inps per un totale di 6.500 euro: rispettivamente, 3.500 euro in sette mesi il 61enne e 3.000 in sei mesi il 59enne.