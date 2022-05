Per rubarle il cellulare le rompono la mandibola: 3 minori arrestati

Per rapinare una ragazza dello smartphone l’hanno presa a pugni rompendole la mandibola. Mentre per portare via il portafogli a un ragazzo lo hanno pestato a sangue. I presunti autori sono tre minorenni, finiti in arresto nelle scorse ore a Firenze. Secondo gli inquirenti sarebbero parte di baby gang protagonista di almeno due episodi simili. Indaga il tribunale per i minorenni.

La rissa a suon di calci, pugni e colpi di casco

Sono due gli episodi che i carabinieri contestano ai tre giovani arrestati, tutti sedicenni, due italiani e uno straniero, residenti a Vaglia, Terni e Montignoso, tra l’Umbria e la Toscana. Il primo fatto risale a fine gennaio. Vittima una comitiva di amici che usciva da uno dei locali della zona di via Pellicceria, in pieno centro a Firenze. Il gruppo viene aggredito da almeno sei giovanissimi, tra cui due dei sedicenni arrestati. Sarebbero stati proprio loro i più agguerriti: un ragazzo è fini in ospedale con un trauma cranico in seguito ai colpi subiti per portargli via il portafogli (cosa non riuscita). Mentre uno dei sedicenni è riuscito a strappare lo smartphone a una ragazza poco più grande di lui, colpendola così violentemente da procurarle la frattura della mandibola.

Un mese dopo, nuova aggressione. Stavolta i fatti avvengono in zona Campi Bisenzio: il gruppetto avvicina alcuni ragazzi intenti a parlare tra loro. Con fare violento chiedono che gli venga consegnato tutto quel che hanno. Gli altri fanno resistenza e a quel punto scatta la violenza: calci, pugni e colpi assestato con dei caschi. Le vittime finiscono in ospedale con prognosi di 10 giorni.

L’identificazione e l’arresto della baby gang

I carabinieri grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianza degli aggrediti, sono riusciti a identificare i tre presunti componenti della baby gang, arrestati nei giorni scorsi (altri 3 sono stati denunciati). Uno si trova in una comunità di recupero, gli altri due sono nel carcere minorile di Firenze. Dovranno rispondere di rapina e lesioni aggravate.