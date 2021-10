Sacchi in un canalone: il caso Saman è a una svolta?

Ancora una volta un momento di tensione nel caso Saman Abbas: il corpo della ragazza sta per essere ritrovato? Lo scorso 28 settembre, in un canalone a 17 minuti da Novellara sono emersi due sacchi neri di cellophane contenenti residui di natura organica di color marrone. Del dettaglio importante si è parlato durante la puntata di Quarto grado.

Il luogo del ritrovamento di questi sacchi è compatibile con un’ipotesi formulata dagli inquirenti: Saman, dopo essere stata uccisa, potrebbe essere stata fatta a pezzi dai parenti per liberarsi del cadavere, e portata a una distanza compatibile con un possibile percorso dei presunti assassini da Novellara a Guastalla in bici oppure in motorino. I resti non sono ancora stati esaminati, ma al momento si trovano a una temperatura controllata di meno venti gradi nell’ufficio di Medicina legale di Modena, dove saranno sottoposti a dei test.

Saman Abbas è scomparsa la notte del 30 aprile dall’azienda agricola di Novellara in cui aveva precedentemente vissuto con i genitori. Si ritiene sia stata uccisa dai parenti perché si opponeva al matrimonio forzato con un cugino di 10 anni più vecchio, mentre la 18enne pakistana si era innamorata di un coetaneo connazionale residente nel Frusinate.

Saman, chi è ancora ricercato

Per il presunto “omicidio d’onore” sono indagati i genitori della giovane Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, fuggiti in Pakistan lo stesso 1 maggio e mai ritrovati. Per loro è stata fatta dall’Italia richiesta di estradizione e le speranze che sia accolta sono alte.

Ricercato dall’Interpol è inoltre un cugino di Saman, Nomanhulaq Nomanhulaq, che al momento si ritiene si trovi in Spagna. Nomanhulaq è uno dei tre parenti di Saman con vanghe e piede di porco inquadrati dalle telecamere di sicurezza dell’azienda di Novellara la notte della scomparsa. Gli altri due, Ikram Ijaz e Danish Hasnain, sono stati catturati: il primo mentre cercava di riparare proprio in Spagna con il fratellino di Saman, il secondo mentre viveva tranquillamente in periferia a Parigi. Lo zio Danish, per stessa testimonianza del ragazzino, si ritiene essere l’autore materiale dell’omicidio.