Netto calo dei contagi. Ma il tasso di positività sale al 18%

Diminuiscono a 27.354 (ieri erano 33.979) i nuovi contagi da coronavirus riscontrati in Italia il 16 novembre a fronte di 152.663 i tamponi analizzati, meno 42.612 rispetto a domenica 15 novembre. I morti sono 504 rispetto ai 546 di ieri, per un totale di 45.773 vittime dall'inizio della pandemia. Aumenta la percentuale del numero dei positivi sui tamponi processati, che arriva a 17,9, mentre ieri era del 17,4. I ricoveri in ospedale con sintomi sono 489 nelle ultime 24 ore, 70 quelli in terapia intensiva. In Lombardia e Campania oltre 4mila nuovi casi, in Piemonte 3.476.

LOMBARDIA

In Lombardia oggi sono stati registrati 4.128 casi di coronavirus e 99 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi salgono a 19.466. I tamponi effettuati sono stati 18.037, in totale 3.568.531. Ieri, a fronte di 38.702 tamponi effettuati, si erano registrati 8.060 contagi e 181 morti.

VALLE D'AOSTA

Sono 99 i nuovi casi positivi e 5 decessi nelle ultime 24 ore in Val d'Aosta. È quanto comunica il bollettino della regione. I casi positivi attuali sono 2.266, di questi 151 ricoverati e 16 in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia in Val d'Aosta i decessi sono stati 253. I tamponi effettuati fino ad oggi sono 589, per un totale di 50.819. I guariti sono 2826, di cui 125 registrati nelle ultime 24 ore.

LAZIO

"Nella Asl Roma 1 - spiega D'Amato più dettagliatamente - sono 422 i casi nelle ultime 24 ore e sono isolati a domicilio, hanno un link familiare o sono contatti di un caso già noto. Tre sono ricoverati. Si registrano, inoltre, quattro decessi di persone di 63, 73, 81 e 87 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 598 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore e anche qui sono isolati a domicilio, hanno un legame epidemiologico con un familiare o sono contatti di un caso già noto; 265 sono stati segnalati dal medico di medicina generale. Si registrano nove decessi di persone fra 39 e 89 anni con patologie".

CAMPANIA

Sono 4.079 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 3.643 asintomatici e 436 sintomatici, a fronte di 25.110 tamponi. Il dato è dell'Unità di crisi della Regione, e porta il totale positivi dall'inizio della pandemia a 115.266 su un totale tamponi pari a 1.292.302. Sono poi 37 i decessi tra il 13 e il 15 novembre, e il totale deceduti sale a 1.066. I guariti sono 785, per un totale di 22.686. Su 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, sono occupati 192, mentre dei 3.160 posti letto di degenza che comprendono quelli di privati, sono occupati 2.190.

TOSCANA

Con 2.433 nuovi casi di Covid registrati nell'ultimo bollettino quotidiano salgono a 53.851 i positivi in questo momento in Toscana, il 2,9 per cento in più rispetto a ieri. Le persone accertate che sono entrate in contatto con il virus da febbraio arrivano invece a 81.836. Trentasei sono gli ultimi decessi: 19 uomini e 17 donne, età media 83 anni e mezzo. I numeri, che fotografano l'andamento dell'epidemia della regione, sono quelli accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Dei nuovi contagiati 1.694 sono stati identificati in corso di tracciamento, inseguendo il filo dei contatti stretti di chi già era malato, mentre 739 sono stati rintracciati grazie ad attività di screening: esclusi i tamponi di controllo, il 37,4 per cento dei soggetti testati è risultato positivo. Con gli ultimi esami salgono a 1.347.451 i tamponi eseguiti in Toscana dall'inizio dell'emergenza sanitaria a febbraio: 15.527 in più rispetto al precedente bollettino, di cui il 15,7 per cento è risultato positivo, 864 i test rapidi. (

EMILIA ROMAGNA

In Emilia Romagna si sono registrati, 2.547 nuovi positivi, dei quali 1.195 asintomatici, su un totale di 14.442 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 17,6%. I nuovi decessi sono stati 23. Nelle terapie intensive risulta ricoverato un solo paziente in più rispetto a ieri: 247 i ricoveri totali. Crescono, invece, i ricoveri negli altri reparti Covid che raggiungono 2.393 persone con un aumento, in 24 ore, di 108 pazienti.

LIGURIA

Sono 365 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 2.205 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In totale i tamponi effettuati sono 529.552 e i positivi 43.742. Gli ospedalizzati sono attualmente 1.492 (-16 rispetto a ieri), di cui 111 in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 14.4090 (+179). 15 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale da inizio emergenza di 2.124 vittime.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 456 nuovi contagi (il 13,37 per cento dei 3.411 tamponi eseguiti) e 18 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 19.393, di cui: 5.414 a Trieste, 7.754 a Udine, 3.763 a Pordenone e 2.222 a Gorizia, alle quali si aggiungono 240 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 10.209. Salgono a 47 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 407 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 546, con la seguente suddivisione territoriale: 251 a Trieste, 148 a Udine, 129 a Pordenone e 18 a Gorizia. I totalmente guariti sono 8.638, i clinicamente guariti 154 e le persone in isolamento 9.601.

SARDEGNA

In Sardegna si registrano 411 nuovi casi di Covid, 323 rilevati attraverso attività di screening e 88 da sospetto diagnostico, e sei morti. Salgono a 15.594 i casi di positività complessivamente accertati nell'isola dall'inizio dell'emergenza. I decessi, in totale, sono 328. Sono stati eseguiti in tutto 323.605 tamponi con un incremento di 2.350 test. Resta invariato il numero dei pazienti attualmente ricoverati in reparti non intensivi (510), mentre sono 63 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 9.881. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 4.769 (+164) pazienti guariti, più altri 43 guariti clinicamente.