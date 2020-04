Il governo ora sposta i migranti. Santelli: "Per loro non valgono i divieti?"

Nonostante il mantenimento delle restrizioni circa gli spostamenti interregionali, il governo prepara lo smistamento di stranieri dalla Sicilia alla Calabria. Una decisione incomprensibile secondo il presidente della Ragione Jole Santelli, che denuncia il fatto e punta il dito contro l'esecutivo, dopo aver già espresso le sue perplessità circa le ultime direttive.

"Dal governo via libera ad un nuovo esodo verso sud" , aveva già accusato la Santelli. "La dichiarazione di principio che fa divieto degli spostamenti interregionali viene smentita dalla norma di chiusura che consente il ritorno nel proprio domicilio, abitazione o residenza" . La preoccupazione è quella di uno spostamento di massa verso la regione da parte di calabresi ancora fuori dai confini regionali per motivi di lavoro o studio, che potrebbe risultare difficile se non impossibile da monitorare.

"Tradotto un 'liberi tutti' che va oltre i casi specifici" , aveva attaccato ancora Santelli. "Il governo si assume in pieno la responsabilità di un nuovo esodo verso sud e dell'eventuale aumento di contagi che potrebbe derivarne. Le misure di contenimento attuate dalle regioni del sud possono essere gravemente compromesse da questa decisione di autorizzare ritorni in massa da zone con ancora altissimi numeri di contagio. È la terza volta che questo accade, e le altre due volte le regioni sono state lasciate sole nella gestione dei ritorni. Ora il presidente Conte ed il suo governo si assumano la responsabilità piena delle loro scelte e da oggi adottino tutte le precauzioni necessarie . Noi adotteremo le misure di cautela di nostra competenza, ma deve essere chiaro che la norma apre ad un ritorno indiscriminato parlando non solo di residenza ma addirittura di domicilio ed abitazione" , aveva denunciato Santelli sul Corriere della Calabria.