Si finge minorenne per evitare l'arresto: l'inganno del nordafricano

Ha scippato una coppia di sessantenni, dandosi poi alla fuga con l'obiettivo di far perdere le proprie tracce nei vicoli della zona portuale. Una volta braccato però, per evitare l'arresto ha mentito alle forze dell'ordine asserendo di essere minorenne, quando in realtà aveva già raggiunto la maggiore età. Protagonista della vicenda svoltasi nelle scorse ore in Liguria è un giovane originario dell'Algeria, subito finito in manette dopo il furto.

L'episodio è avvenuto a Genova, nel quartiere di Cornigliano: stando a quanto riportato dai media locali infatti, due coniugi originari del posto stavano passeggiando non troppo distante dal porto, quando sarebbero stati notati dal ragazzo già presente nei paraggi. Quest'ultimo, dopo essersi avvicinato di soppiatto ai due ed essersi accorto del fatto che la donna indossasse una collana d'oro, ha pensato bene di tentare di appropriarsene per poi probabilmente rivenderla a un compro oro. E così, con un'azione fulminea, gliel'ha strappata di dosso ed è riuscito a fuggire in direzione opposta, cogliendo la coppia di sorpresa.

Non tutto è però andato evidentemente secondo i suoi piani: il marito della derubata si è infatti lanciato all'inseguimento del ragazzo e complice la presenza di numerose altre persone che gli hanno indirettamente impedito di correre come avrebbe voluto (e lo hanno di fatto rallentato) lo scippatore è stato raggiunto e bloccato in pochi minuti. Sul posto è poi giunta anche una volante della polizia, allertata in precedenza dalla donna: gli agenti hanno quindi provveduto subito ad ascoltare la testimonianza della coppia, prima di procedere a interrogare il nordafricano. E questi, dopo aver occultato l'oggetto del contendere nascondendo la collana in una delle due scarpe che aveva ai piedi, avrebbe detto agli inquirenti di avere sedici anni.

Una mossa astuta che aveva il fine di ridurre in maniera drastica il rischio di essere arrestato: se non avesse ancora compiuto diciotto anni infatti, se la sarebbe con tutta probabilità cavata solo con una semplice denuncia. I poliziotti però non si sono fidati del tutto della sua dichiarazione, anche se all'apparenza rafforzata dal suo aspetto giovanile. Dopo il via libera arrivato dal magistrato della procura dei minori del capoluogo ligure, hanno pertanto condotto l'algerino presso l'ospedale Gaslini per gli accertamenti del caso circa la sua reale età. E il sospetto si è rivelato effettivamente fondato: il magrebino era sì giovanissimo, ma già maggiorenne. Il "falso minore" è così stato fermato e portato in questura e la collanina è stata infine riconsegnata alla signora.