"L'ordine di sgombero ci sorprende e ci preoccupa". Il Pd difende il rave

Ci sono migliaia di persone che da oltre 24 ore hanno occupato un capannone a nord di Modena per un rave party che è in programma fino a martedì. Facile immaginare cosa ci sia all'interno della struttura, dalla quale rimbomba musica ad alto volume. Mentre il prefetto Matteo Piantedosi, d'accordo con il prefetto e con i vertici delle forze dell'ordine, lavora per ripristinare la legalità e la sicurezza, da sinistra difendono il rave party.

" L'ordine del Ministro Piantedosi di sgomberare il rave party illegale in corso a Modena ci sorprende e ci preoccupa. Sorpresa perché garantire la sicurezza e rispettare la legalità è un compito delle forze dell'ordine che molto probabilmente davanti ad oltre 3000 giovani hanno optato per un'attività dissuasiva e non un'azione di forza, ci preoccupa visto il precedente di come è stato gestito l'ordine pubblico nei confronti degli studenti di Tor Vergata (La Sapenza, ndr) pochi giorni fa ", hanno fichiarato la senatrice del Pd Vincenza Rando e l'onorevole Stefano Vaccari.

Parole che hanno fatto saltare sulla sedia molti, anche tra le forze dell'ordine. Le parole dei parlamentari sottintendono comportamenti irresponsabili da parte delle divise, che invece sono costantemente impegnate nel mantenimento dell'ordine pubblico, che è il loro lavoro. Davanti a queste parole, ha reagito anche Matteo Salvini: " Parlamentari PD difendono i Rave Party illegali e si preoccupano per il ritorno alla legalità. Siamo su Scherzi a parte? ".

E mentre da sinistra paragonano il rave party con le manifestazioni di Predappio, dimostrando ancora una volta una certa ossessione nei confronti della destra, il ministro Piantedosi sta agendo per ripristinare la situazione nel più breve tempo possibile e con minori conseguenze possibili. Da Roma, ha dato mandato al prefetto di Modena e al capo della Polizia di adottare, raccordandosi con l'autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere il rave e liberare l'area al più presto. Per analizzare le misure si è riunito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in modalità permanente.